Пока вы спали: У россиян предложили занять денег

Банки бьются за выдачу кредиток российским пенсионерам

«Известия» пишут, что в I квартале 2018 года увеличилась доля россиян старше 60 лет, оформивших кредитки в банках. Этот показатель вырос на три процентных пункта, составив восемь процентов.

Газета отмечает, что пенсионеры — это ответственные заемщики с низкой долей просрочки по долгам. Кроме того, их финансовая грамотность растет, поэтому банки начали конкурировать между собой из-за таких клиентов, расширяя набор услуг и увеличивая лимиты по картам.

Где будут хранить переписки россиян

Минпромторг назвал российские системы хранения данных (СХД), которые компании смогут закупать для исполнения «закона Яровой». Об этом пишет «Коммерсант».

Речь идет о семи компаниях, включая Kraftway, Yadro и «Национальные технологии» (подконтрольна Ростеху ). При этом, по мнению опрошенных газетой экспертов, мощностей отечественных СХД не хватит для реализации «закона Яровой», так как они занимают не более десяти процентов рынка.

Хакеры переориентировались с банков на клиентов

«Коммерсант» пишет, что пока банки выстраивают серьезную защиту от масштабных кибератак, хакеры переключились на рядовых клиентов кредитных организаций.

Глава экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков рассказал газете, что в первом квартале 2018-го доля атак на частных лиц выросла до 28 процентов по сравнению с девятью процентами в 2017 году. По словам эксперта, иногда хакеры атакуют контрагентов крупных компаний, чтобы «зайти» в интересующую их организацию.

У россиян предложили занять денег

Эксперты ВШЭ предложили правительству выпустить новые облигации федерального займа (ОФЗ), чтобы занять у населения деньги на развитие медицины и образования. Об этом сообщает РБК.

Из опросов, проведенных ВШЭ, следует, что россияне демонстрируют «высокую и растущую» готовность софинансировать образование и здравоохранение. По словам экспертов, в итоге заем на эти цели мог бы принести до 0,5 процента ВВП.

ЦБ ограничит розничные кредиты

«Ведомости» пишут, что Центробанк посовещался с кредитными организациями и пообещал им «не так жестко» ограничивать рост потребительских кредитов.

Ранее ЦБ заявил о планах сделать розничные кредиты менее выгодными для банков, если полная стоимость займов будет превышать десять процентов годовых. Для выдачи таких кредитов банкам потребуется больше капитала. С сентября ЦБ планировал поднять коэффициент риска для таких кредитов до 130-180 процентов. В итоге регулятор может отказаться от столь резкого повышения в обмен на другие меры, которые позволят ограничить темпы роста по потребкредитам.