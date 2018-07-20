В отеле мороженое продают за 1500 долларов 

Любителям сладкого наверняка придётся по вкусу десерт, который готовит шеф-повар отеля в Нью-Йорке. Однако для того, чтобы полакомиться экзотическим мороженым, придётся выложить 1 500 долларов. Кондитер Розарио Вакабаяси рассказала, что на разработку дизайна охлаждающего десерта понадобился месяц. Высокая цена лакомства обусловлена редкостью и дороговизной ингредиентов. Выглядит эксклюзивное мороженое так: в скорлупку из белого шоколада, вручную раскрашенную мазками какао-масла, кладут итальянский чёрный трюфель, политый соусом из шампанского, затем помещают на него шарик ванильного мороженого. Для его изготовления используют высококачественную мадагаскарскую ваниль. Шарик декорируют сахарной ватой и сладкими цветами и бабочками, которые тоже можно съесть. Подают мороженое в уникальной посуде. Кстати, от неё можно отказаться, тогда десерт обойдётся всего в 300 долларов.