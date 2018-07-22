Второй чартер отправился из Японии на Курилы

СМИ: второй чартерный рейс отправился из Японии на Курилы

Второй чартерный рейс на южную часть Курильских островов, организованный для их бывших японских жителей, отправился в воскресенье из аэропорта Накасибэцу, расположенного на северо-востоке острова Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В состав группы вошли 70 человек, из которых 39 — бывшие жители островов и их родственники, а остальные — сопровождающие и сотрудник министерства иностранных дел Японии . Полет осуществляется на специально зафрахтованном для этого самолете российской компании "Аврора".

Как ожидается, часть группы сойдет на Кунашире, чтобы отправиться к захоронениям предков, а остальные полетят с той же целью на Итуруп. После посещения могил японцы переночуют на островах и 23 июля вернутся в Накасибэцу.

В сентябре прошлого года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на южную часть Курильских островов для их бывших жителей. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер— министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в прошлом году в Москве . В мае этого года лидеры двух стран также подтвердили договоренность об организации нового рейса.