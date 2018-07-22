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Второй чартер отправился из Японии на Курилы
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СМИ: второй чартерный рейс отправился из Японии на Курилы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Второй чартерный рейс на южную часть Курильских островов, организованный для их бывших японских жителей, отправился в воскресенье из аэропорта Накасибэцу, расположенного на северо-востоке острова Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo.
В состав группы вошли 70 человек, из которых 39 — бывшие жители островов и их родственники, а остальные — сопровождающие и сотрудник министерства иностранных дел Японии. Полет осуществляется на специально зафрахтованном для этого самолете российской компании "Аврора".
Как ожидается, часть группы сойдет на Кунашире, чтобы отправиться к захоронениям предков, а остальные полетят с той же целью на Итуруп. После посещения могил японцы переночуют на островах и 23 июля вернутся в Накасибэцу.
В сентябре прошлого года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на южную часть Курильских островов для их бывших жителей. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер— министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в прошлом году в Москве. В мае этого года лидеры двух стран также подтвердили договоренность об организации нового рейса.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно— правовое оформление, сомнению не подлежит.
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