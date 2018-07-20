Сергей Шаргунов призвал взять грядущие выборы под жесткий колпак

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Шаргунов и Зюганов стали представителями Вадима Кумина в Общественном штабе по наблюдению за выборами 

Свободная пресса 1 час назад
19 июля в здании Московского парламентского центра состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра города Москвы. Решение о создании штаба принято Общественной палатой города Москвы, возглавил его главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Заседание открыли председатель штаба Алексей Венедиктов и его заместитель Алексей Шапошников, которые рассказали, что в Московской области планируется открыть 209 экстерриториальных избирательных участков и попросили кандидатов в мэры направить туда своих наблюдателей. Вадим Кумин, кандидат в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил, направил своих ответственных представителей для включения в состав Общественного штаба. Ими стали сопредседатель предвыборного штаба Кумина, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов и доверенное лицо, писатель и депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов. Представители кандидата будут полноправными членами штаба с решающим голосом.
В заседании штаба, помимо кандидатов в мэры Москвы и их представителей, приняли участие члены комиссии по развитию гражданского общества, а также другие члены палаты.
Напомним, что Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра создали в ходе заседания московской Общественной палаты. Предложение озвучила и. о. председателя Общественной палаты Москвы на время избирательной кампании в столице Маргарита Русецкая.
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