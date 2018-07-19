Приговор по делу об избиении DJ Smash оспорят

Защита осужденных по делу об избиении DJ Smash будет обжаловать приговор

"Думаю, мы подадим апелляционную жалобу, но пока не определились с датой", — сказал адвокат.

По УПК РФ срок подачи апелляционной жалобы 10 дней, уточнил он.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Перми 18 июля приговорил фигурантов по уголовному делу об избиении музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Драка в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант, произошла 10 февраля. Ширман заявил, что на него напали бывший депутат регионального парламента Александр Телепнев, который является мастером спорта по рукопашному бою, и его друг Сергей Ванкевич . Слушания по делу начались в районном суде Перми 29 июня, 10 июля суд удовлетворил просьбу потерпевшего провести слушание в его отсутствие.

Александр Телепнев ранее в суде частично признал вину, но не согласился с классификацией обвинения. Он пояснил, что во время инцидента случайно ударил музыканта, который оказался рядом.