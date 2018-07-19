Минкомсвязи покинули два замминистра

Два замминистра Минкомсвязи покинули посты

"Оба замминистра покинули министерство", — сказал представитель Минкомсвязи.

Ранее в начале июля был освобожден от должности замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев , курировавший электронное правительство.

Исмаилов был назначен замглавы Минкомсвязи в августе 2014 года, на этом посту он курировал международное сотрудничество. Алхазов стал заместителем, курирующим телекоммуникационную отрасль, в ноябре 2013 года.