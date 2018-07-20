В Харькове установили памятник Гурченко с ошибками

На табличке памятника актрисе Людмиле Гурченко , ранее открытого в Харькове , оказались орфографические ошибки. Внимание на них обратил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах на странице в Facebook.

«Небольшие ашипки. Ну, как обычно», — посетовал он.

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На табличке неправильно написали слово «скулпЬтурної» (мягкий знак оказался не там, где нужно). Кроме того, ошибку допустили в фамилии депутата Владимира СкоробОгача (на самом деле должна быть «а» вместо «о»), который «способствовал установке» памятника.

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Также Булаха удивило, что памятник открывали мимы.

«Все как обычно, как всегда. Системно, четко, уверенно», — заключил он.

Памятник актрисе Людмиле Гурченко, уроженке Харькова, открыли 19 июля в сквере на улице Тринклера. Высота монумента составляет более 7,5 метра. В его нижней части расположились скульптуры персонажей из фильмов актрисы.