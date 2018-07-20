Ещё
В Харькове установили памятник Гурченко с ошибками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Харькове установили памятник Гурченко с ошибками 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На табличке памятника актрисе Людмиле Гурченко, ранее открытого в Харькове, оказались орфографические ошибки. Внимание на них обратил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах на странице в Facebook.
«Небольшие ашипки. Ну, как обычно», — посетовал он.
Facebook
На табличке неправильно написали слово «скулпЬтурної» (мягкий знак оказался не там, где нужно). Кроме того, ошибку допустили в фамилии депутата Владимира СкоробОгача (на самом деле должна быть «а» вместо «о»), который «способствовал установке» памятника.
Facebook
Также Булаха удивило, что памятник открывали мимы.
«Все как обычно, как всегда. Системно, четко, уверенно», — заключил он.
Памятник актрисе Людмиле Гурченко, уроженке Харькова, открыли 19 июля в сквере на улице Тринклера. Высота монумента составляет более 7,5 метра. В его нижней части расположились скульптуры персонажей из фильмов актрисы.
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии332
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец19
На Украине раскопали могилу ведьмы36
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России314
Тест: Азовское море или Черное?8
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение