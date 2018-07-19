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Кузнецова прокомментировала инциденты в летних лагерях
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Детский омбудсмен прокомментировала инциденты в летних лагерях в России 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Server Amzayev globallookpress.com
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с kp.ru прокомментировала инциденты в летних лагерях.
«Все проверки проводятся, выдаются заключения, что лагерь готов к приёму детей, и вот начинается смена, и снова что-то идёт не так. Ни одни даже самые совершенные законы не обеспечивают их правильного исполнения. У нас часто нарушают и должностные инструкции. И это приводит к беде», — заявила она.
Кузнецова также привела данные Следственного комитета, согласно которым отдыхающие в оздоровительных летних лагерях дети меньше подвержены опасности.
Кроме того, она указала на важность организованного досуга и для малышей, и для старшеклассников.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Удмуртии отстранили от работы шестерых поваров лагеря, где отравились дети.
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