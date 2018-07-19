Кузнецова прокомментировала инциденты в летних лагерях

Детский омбудсмен прокомментировала инциденты в летних лагерях в России

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с kp.ru прокомментировала инциденты в летних лагерях.

«Все проверки проводятся, выдаются заключения, что лагерь готов к приёму детей, и вот начинается смена, и снова что-то идёт не так. Ни одни даже самые совершенные законы не обеспечивают их правильного исполнения. У нас часто нарушают и должностные инструкции. И это приводит к беде», — заявила она.

Кузнецова также привела данные Следственного комитета , согласно которым отдыхающие в оздоровительных летних лагерях дети меньше подвержены опасности.

Кроме того, она указала на важность организованного досуга и для малышей, и для старшеклассников.