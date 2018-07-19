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Составлен рейтинг самых популярных курортов Крыма
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Ялта возглавила рейтинг самых популярных курортов Крыма 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
Сервис Tvil.ru проанализировал данные броней жилья в частном секторе в Крыму с 1 по 31 августа и выявил, какие курорты чаще всего выбирают для отдыха, сообщается на официальном сайте сервиса.
Первое место заняла Ялта, второе — Феодосия, третье — Евпатория. На четвертом и пятом расположились Судак и Алушта соответственно. Также в десятку вошли Алупка (Ялта), Саки, Николаевка, Морское (Судак) и Мисхор.
Самое длительное проживание туристы бронируют в Евпатории, в среднем, на 13 ночей. Евпатория также лидирует по броням семейного отдыха с детьми в августе.
Дешевле всего — в Морском (1,9 тысяч рублей в сутки), дороже всего — в Ялте (3,1 тысяча рублей в сутки).
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