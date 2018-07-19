Пока вы спали: россиянам вернут накопления

Названа новая причина для увольнения россиян

Минтруд рассмотрит просьбу бизнесменов добавить в Трудовой кодекс новое основание для увольнения работников — в связи с утратой доверия. Об этом пишут «Известия»

Глава департамента госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак заявил, что нововведение может коснуться только «ограниченного круга компаний». Представители бизнес-объединений пояснили, что это защитит их от недобросовестных сотрудников, промышленного шпионажа и кражи разработок.

Самозанятым снизят налоги

Минфин доработал концепцию налога на доход самозанятых граждан. Как пишут «Известия», в доработанной версии проекта предлагается взимать налог в 2,5 процента с выручки тех, кто оказывает услуги физлицам.

Налог в 4,5 процента введут для граждан, работающих с юрлицами. Ранее предлагалось ввести единый платеж с выручки в три процента в случае работы с физлицами, и шесть процентов при сотрудничестве с компаниями.

Россиянам вернут замороженные накопления

Центробанк предложил сделать замороженные в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) накопления россиян первым взносом при переходе в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сообщает газета «Известия».

В ЦБ пояснили, что при переводе средств в ИПК деньги станут собственностью граждан и будут наследоваться. По расчетам регулятора, концепция ИПК позволит населению накопить восемь триллионов рублей за десять лет, если к ней присоединятся все работающие граждане.

Куда упадет рубль

Аналитики банка «Санкт-Петербург» назвали актуальным диапазоном для российской валюты 62-64 рубля за доллар. Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению экспертов, доллар может превысить 64 рубля только под влиянием «внешних событий». Директор департамента операций на финансовых рынках «Русского стандарта» Максим Тимошенко назвал «базовым коридором» до конца недели 63-63,5 рубля за доллар.

Любителям позднего ужина пригрозили раком

Ученые из Глобального института здоровья в Барселоне выяснили, что длительный перерыв между ужином и сном снижает риск развития рака груди и предстательной железы. Об этом сообщает EurekAlert!.

Исследователи рассмотрели 621 случай заболевания раком предстательной железы и 1205 случаев рака груди. Также была взята контрольная группа, состоящая из здоровых мужчин и женщин. Всех участников спрашивали о времени сна и приема пищи. В итоге оказалось, что у тех, кто ложится спать сразу после ужина, риск развития рака был на 20 процентов выше.