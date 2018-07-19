Посетитель секс-шопа попал на карты Google

Посетитель секс-шопа с полным пакетом покупок попал на карты Google

Пользователи Google Street View заметили на панорамах посетителя секс-шопа, который выходил из магазина с полным пакетом покупок. Об этом сообщает The Sun.

Алгоритмы Google автоматически скрывают лица людей, попадающих на панорамные фотографии. Однако мужчину можно определить по одежде: в момент съемки на нем был синий балахон и широкие темно-синие джинсы. В руках он держал красный пакет с товарами.

Потребитель закупался в секс-шопе под названием Erotica Belle, позиционирующего себя как «первый высококлассный эротический бутик на юге». Он открылся в 2009 году в британском городе Уэймут . В магазине можно приобрести секс-игрушки, контрацептивы, нижнее белье и товары для различных фетишей.

Подобные сцены нередко попадают в объектив камер Google, которые делают панорамные снимки городских улиц. В конце июня пользователи увидели на картах Google Maps сцену насилия, запечатленную в российской провинции. Одна девушка тащила другую за волосы, пока зрители наблюдали за происходящим со стороны.

В начале июля ажиотаж в сети вызвала раздраженная кошка, которая смотрела прямо в камеру.