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Посетитель секс-шопа попал на карты Google
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Посетитель секс-шопа с полным пакетом покупок попал на карты Google 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Фото: сервис Google Street View
Пользователи Google Street View заметили на панорамах посетителя секс-шопа, который выходил из магазина с полным пакетом покупок. Об этом сообщает The Sun.
Алгоритмы Google автоматически скрывают лица людей, попадающих на панорамные фотографии. Однако мужчину можно определить по одежде: в момент съемки на нем был синий балахон и широкие темно-синие джинсы. В руках он держал красный пакет с товарами.
Потребитель закупался в секс-шопе под названием Erotica Belle, позиционирующего себя как «первый высококлассный эротический бутик на юге». Он открылся в 2009 году в британском городе Уэймут. В магазине можно приобрести секс-игрушки, контрацептивы, нижнее белье и товары для различных фетишей.
Подобные сцены нередко попадают в объектив камер Google, которые делают панорамные снимки городских улиц. В конце июня пользователи увидели на картах Google Maps сцену насилия, запечатленную в российской провинции. Одна девушка тащила другую за волосы, пока зрители наблюдали за происходящим со стороны.
В начале июля ажиотаж в сети вызвала раздраженная кошка, которая смотрела прямо в камеру.
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