Тайга не манит: россияне бегут с Дальнего Востока

Россияне продолжает уезжать с Дальнего Востока на «большую землю». Поменять вектор движения с оттока на приток не получается, признал на совещании в Кремле полпред президента Юрий Трутнев . Разворачивать людей будут с помощью денег. Из бюджета на дальневосточные программы будет выделено дополнительно 30 млрд рублей. Власти обещают, например, платить по 150 тысяч при рождении первого ребенка, а также увеличить «подъемные» для переезжающих на Дальний Восток до 1 млн рублей.

Для поддержки депрессивных регионов Дальнего Востока одобрено выделение ежегодно дополнительно 30 млрд рублей. Об этом в среду по итогам совещания Владимира Путина с членами кабмина сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«У нас сегодня существуют оценочные расчеты, это сумма порядка 30 млрд рублей в год», — сказал Трутнев.

Он пояснил, что речь идет только о мерах социальной поддержки «без учета расходов на Транссиб, Дальневосточный федеральный университет, это цифры другого порядка».

Дальний Восток будет прирастать пособиями

Дополнительные меры на социально-экономическую поддержку Дальнего Востока требуются по той причине, что до сих пор не удается остановить убыль населения в регионе, признал чиновник.

По данным Росстата, на 1 января 2018 года в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) проживали 6,165 млн человек, что на 18 тысяч меньше чем на 1 января 2017 года. Десять лет назад, на 1 января 2007 года, в округе проживали 6,509 млн человек.

На уточняющий вопрос «Газеты.Ru» , о каких именно стимулах идет речь, Трутнев дал понять, что в скором времени россиянкам выгоднее будет рожать в его подопечном регионе.

Трутнев пообещал выплачивать по 150 тысяч рублей разового пособия на первого ребенка.

Но просто так приехать и родить ребенка где-нибудь в Приморье, забрать деньги и уехать не получится. Пособие на первенца будет привязано к месту жительства.

Кроме того, планируется увеличение на 30% суммы материнского капитала по сравнению с остальной Россией

Наконец, будут увеличены подъемные для желающих переехать на ПМЖ на Дальний Восток, сразу в четыре раза.

«Подъемные составят 1 млн рублей. Не на семью, а на каждого члена семьи, даже если переезжают пять человек», — сказал полпред Трутнев «Газете.Ru».

Трутнев сообщил также, что в рамках развития ДФО предполагается сохранить до 2028 года выравнивание для бизнеса тарифа на электроэнергию.

«Этот механизм работает, предприятия им пользуются, но понятно, что никакой инвестиционный проект не может окупиться за три года. Поэтому требуется продление механизма», — сказал он.

По словам полпреда, дополнительные расходы госбюджета на дальневосточников согласованы в Минэкономразвития . Заявка была подана еще до формирования нового состава кабмина по итогам президентской избирательной кампании.

Отвечая на вопрос «Газеты. Ru», не порежет ли эти «хотелки» Минфин и лично Антон Силуанов , укрепивший свой статус в новом кабмине до первого вице-премьера, Трутнев сказал, что допрасходы одобрены Кремлем, в частности помощником президента по экономическим вопросам Андреем Белоусовым

Ранее премьер Дмитрий Медведев поручил направить на социальное развитие Дальнего Востока 54 млрд руб. в течение трех лет. Но эти расходы планировалось направить на ремонт и строительство объектов, которые находятся только «в центрах экономического роста». Медведев ставил задачу создать «нормальные» условия для того, чтобы люди хотели работать на Дальнем Востоке, включающем в себя девять областей.

Дополнительные средства пойдут также на стимулирование в ДФО туризма. Необходима и модернизация БАМа и Транссиба для наращивания провозной способности до 180 млн тонн грузов, отметил полпред.

«Задача состоит в том, чтобы до 2024 года достичь уровня жизни по всем показателям выше среднероссийского», — без энтузиазма добавил вице-премьер.

Льготы и «дедушкина оговорка»

Трутнев занимается реанимацией дальневосточных регионов с 2012 года, когда во Владивостоке проходил саммит АТЭС

В 2013 году правительство приняло дальневосточную госпрограмму, рассчитанную до 2025 года, с объемом финансирования 507 млрд рублей (на 2018 год запланировано выделение 43 млрд руб.). Ее итогом должно стать устойчивое развитие региона, создание на территории Дальнего Востока «491,0 тыс. новых рабочих мест, в том числе 61,9 тысяч высокопроизводительных», рост численности населения Дальнего Востока и Байкальского региона к 2025 году до 11,2 млн человек.

Наконец, госпрограмма предполагает рост грузоперевозок и «преодоление процессов анклавизации на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе за счет развития транспортного потенциала».

Местные власти не первое десятилетие бьют тревогу по поводу «анклавизации», того, что гигантская территория ДФО пустеет, россияне уезжают, но приграничные области осваиваются китайцами и корейцами. Приграничные регионы стали сырьевым придатком набирающего экономическую мощь Китая , составы с лесом и рудой в КНР составляют основу железнодорожного трафика.

Владимир Путин ставит задачу вписать Дальний Восток в стратегию «по наращиванию конкурентоспособности России, ее экономики и человеческого капитала». Об этом он заявлял на Восточном экономическом форуме в 2017 году. И предложил продлить ряд льгот, например, по налогу на прибыль для инвестиционных проектов объемом свыше 100 млрд рублей.

Льгота будет продлена с 10 до 19 лет. «Исходим из того, что это проекты длительного цикла, и те, кто вкладывает соответствующие ресурсы должны понимать, как будет строиться экономика этих проектов», — сказал тогда Путин.

Инвесторам, ставшим резидентами ТОР (территорий опережающего развития) или Свободного порта Владивосток, дали до 2025 года 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов. Сейчас льгота трехлетняя.

А в соглашениях с резидентами ТОРов было предложено зафиксировать так называемую «дедушкину оговорку», когда условия для инвестирования не могут ухудшаться в течение первых 10 лет реализации проекта.

«Повторю, мы намерены именно улучшать и совершенствовать условия для бизнеса», — настаивал Путин.

Засучили рукава, а они не пришли

Но судя по заявлению полпреда Трутнева, прозвучавшего в среду, усилия властей в ДФО не увенчались успехом. Причем в самом главном показателе — народ продолжает бегство из региона. Инвестиции в регион чиновники привлекать научились. А вот добиться позитивных перемен в жизни дальневосточников не получается, признавал это и Путин, выступая на дальневосточном форуме в сентябре прошлого года.

В последние 25 лет из дальневосточных регионов «в основном только уезжали, макрорегион покинули почти два миллиона его жителей», численность населения продолжает ежегодно сокращаться, хоть и не такими темпами, как было раньше.

Президент пообещал членам правительства изучить проблему «самым серьезным образом» и «принять меры».

«И, откровенно говоря, когда я смотрю на то, что делается, иногда возникает такое чувство, что совсем мало что делается», — возмущался Путин на форуме.

Он даже пригрозил чиновникам увольнением за продолжающийся отток населения. Кстати, обещание Путин сдержал. Александр Галушка , возглавлявший Миндальвостокразвтия, не вошел в новый состав кабмина.

У полпреда Трутнева есть собственное объяснение неудач с оттоком населения. Ранее в интервью «Газете.Ru» он дал понять, что развивать регион очень мешают санкции Запада, снижаются объемы привлекаемых инвестиций, настроение западных инвесторов, даже китайских, с которыми у России нет политических разногласий. Санкционное давление на Россию усиливается. Трутнев говорил, что недоволен темпами совместной работы по развитию экономики, например, с Японией

По словам полпреда, когда Абэ еще год назад на предыдущем ВЭФ назвал восемь направлений сотрудничества, «мы засучили рукава». Но в итоге экономическое сотрудничество между Дальним Востоком и Японией не растет.

Россия и Южная Корея тоже не сильно продвинулись за год со времени второго форума. Чиновник признал, что корейцы, как и японцы, все очень тщательно и долго взвешивают, прежде чем от разговоров перейти к делу. В общем, с корейцами тоже вышло так: мы засучили рукава, а они думают и думают.