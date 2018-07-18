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Названы самые востребованные профессии
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Названы самые востребованные в ближайшие 20 лет профессии 

Москва24 2 часа назад
Фото: m24.ru
Самыми востребованными профессиями в ближайшие 20 лет могут стать разработчик дополненной реальности, генетический консультант и архитектор медицинского оборудования, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько на Московском урбанистическом форуме.
Он отметил, что в ближайшие 20 лет в области туризма будут также пользоваться спросом архитектор территории и консьерж робототехники.
В строительстве будут востребованы специалисты по модернизации строительных технологий, в сфере транспорта — проектировщики композитных материалов и инженер по безопасности транспортной сети.
По словам Бесштанько, в образовании будут популярны разработчики образовательных траекторий и организаторы проектного обучения. В медицине работу легко найдут IT-медики, генетические консультанты и архитекторы медоборудования.
В социальной сфере ситуация на рынке останется стабильной, уверен замруководителя ведомства. Спросом будут пользоваться специалисты по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья и соцработники по онлайн-адаптации маломобильных людей.
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