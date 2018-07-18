В Твери не могут расселить разрушающееся общежитие XIX века

Общежитие в Твери , построенное в XIX веке для рабочих ткацкой фабрики купеческой династии Морозовых, разваливается на глазах у жильцов. Западная часть здания была признана аварийной около 10 лет назад, однако власти до сих пор отказываются считать таковым и восточное крыло. Администрация города ссылается на тот факт, что архитектурный комплекс, в который входит общежитие, — это памятник культурного наследия. Здесь, кстати, родился самый известный исполнитель русского шансона — Михаил Круг . В конце весны в нежилой части строения обрушились внутренние перекрытия, после чего прокуратура провела проверку и подала иск к городской администрации в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по содержанию жилого фонда.

«Землетрясения точно не было»

Обрушение в расселённом доме №48 по улице Двор Пролетарки в Твери произошло около восьми вечера 31 мая. Провалились чердачные перегородки, а вместе с ними, словно домино, и остальные перекрытия — вплоть до самого подвала.

Живущий в смежном, 47-м доме Владимир Могильников рассказал RT, что попытался выйти на улицу, когда услышал страшный грохот, но это оказалось непросто: «Из-за поднявшейся пыли саму постройку я не мог разглядеть минут пять». Он предполагает, что причиной обрушения могло быть исчезновение литых чугунных лестниц из расселённого дома. «Может быть, были другие причины, но землетрясения точно не было», — заверил он.

По словам очевидцев, прибывшие сотрудники МЧС дежурили на месте происшествия всю ночь. Удостоверившись, что в ближайшее время дальнейшего разрушения не будет, они уехали. Перед отъездом спасатели замуровали все двери и окна здания, от которого остались только стены и провисшая кровля.

Несмотря на обрушение западного крыла дома, обитателей смежной, жилой части здания под номером 47 расселять не стали. А месяц спустя во всём доме был отключён газ из-за серьёзных утечек. Теперь жильцы вынуждены пользоваться электрическими плитками. Это, в свою очередь, привело к увеличению нагрузки на изношенную проводку.

Помощник депутата законодательного собрания Тверской области Людмилы Воробьёвой Владимир Полишко объяснил RT, что строение под номером 47 власти не хотят признавать аварийным, между тем оно составляет с домом №48 (давно получившим этот статус) «единое строение, разделённое капитальной перегородкой».

После обрушения тверская прокуратура начала проверку состояния 47-го дома и ряда других проблемных домов в Пролетарском районе. В ходе инспекции было выявлено 13 домов с высокой степенью износа, непригодных для проживания, но не имеющих статуса аварийных.

На основании результатов проверки прокуратура Пролетарского района Твери подала иск к администрации города в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по содержанию жилого фонда.

«Поживи в «общаге»

Дом № 47 — часть бывшего общежития Калининского хлопчатобумажного комбината — получил статус жилого в 2009 году. По сути, здание представляет собой общежитие казарменного типа — на каждом этаже около 40 комнат с общими кухней, туалетом и душем.

60-летний Владимир Могильников живёт в здесь с 1979 года. Как и многие жители, свою комнату он получил от комбината, где проработал 17 лет. Сейчас он с семьёй — женой, двумя дочерьми и двумя внуками — занимает две комнаты на втором этаже постройки.

«Предоставить квартиру мне обещали ещё в советские времена, — поделился он с RT. — Говорили: поживи пару лет в общаге, потом дадут отдельное жильё. Сейчас я уже на пенсии, а воз и ныне там».

После развала СССР здание перешло в городскую собственность и неоднократно подпадало под программы по расселению. Но каждый раз вопрос с домом №47 откладывался на неопределённый срок.

Так, в середине 2000-х в рамках программы по расселению Морозовских казарм, расположенных на улице Двор Пролетарки, людей обещали переселить в новый дом — улица Строителей, 19. Однако, по словам жителей, в последний момент администрация города решила заселить туда только муниципальных работников, так что большинство обитателей казарм остались жить в разваливающемся памятнике архитектуры.

Примерно в это же время аварийной была признана западная часть здания, обозначенная в документах как дом №48. Последний житель покинул его в 2010 году. 47-й же дом этот статус не получил до сих пор, хотя, согласно техпаспорту, ещё в 2004 году он имел износ 66% (согласно нормативам дом признаётся аварийным при износе свыше 70%. — RT).

Дмитрий Груздков

В 2011 году на основании заключения проектно-строительной компании 4-й этаж 47-го дома был признан непригодным для проживания в связи со 100% изношенностью кровли. Жители этого этажа были расселены, и им были предоставлены отдельные квартиры.

«С четвёртого этажа уехали все, кроме одной семьи. Они собственники, и им ничего не дают, — рассказал Могильников. — Верхний этаж признан непригодным для проживания, но по непонятной для нас логике чиновников люди, которые живут ниже, в таких условиях могут существовать».

Для «морозовцев» даже начали строить дом на улице Фрунзе , куда первые жильцы должны были заселиться в 2015 году. Но с приходом новой администрации города эту программу свернули, несмотря на уже вложенные в проект 80 миллионов рублей.

«Мы обращались куда только можно. Каждый раз отвечают: «Нет денег», — сетует Могильников. — В администрации района мне однажды даже посоветовали перебраться в родительский дом — он находится на Южном Урале. В общем — глупые, детские, никчёмные разговоры чиновников».

Памятник смешанной архитектуры

Архитектурный комплекс, впоследствии получивший название «Морозовский городок», строился на протяжении 50 лет, с 1856 по 1913 годы, вокруг ткацкой фабрики, принадлежавшей тогда крупнейшей купеческой династии Морозовых.

Сам комплекс, по праву носящий статус объекта культурного наследия, включает в себя несколько десятков кирпичных зданий, в которых размещались не только общежития для рабочих, но и больница, и даже театр. В 1900 году этот «памятник смешанной архитектуры» — от неоготики до модерна — даже был отмечен серебряной медалью и Гран-при на Всемирной архитектурной выставке в Париже.

Городок до сих пор остаётся одной из визитных карточек Твери. Он неоднократно становился декорацией для киносъёмок. Здесь снимались такие известные фильмы, как «Статский советник» и «Чучело». Кроме того, здесь родился, пожалуй, самый популярный исполнитель русского шансона — Михаил Круг. Свои первые годы он провёл как раз в доме № 48 по улице Двор Пролетарки — в том самом, где обрушились перекрытия.

В советские времена этот район фактически был городом в городе. Его территория была огорожена забором, и попасть туда постороннему было затруднительно. При этом инфраструктура городка считалась одной из лучших в Твери.

С развалом Советского Союза ситуация резко изменилась в худшую сторону. Казармы, некогда закреплённые за местными предприятиями, передали в муниципальное ведение. Постепенно городок начал приходить в упадок.

«Когда я поселилась в городке в 1982-м году, всё было просто шикарно: у нас в казармах был свой музыкальный клуб, спортзал, а в подвале размещалась библиотека, — вспоминает бывшая жительница дома № 47 Зоя Файфер. — В 90-е казарму начали разворовывать коменданты. Я помню, как одна из них грузовиками вывозила на дачу всё, что могла: кресла, стулья, дубовые столы из столовой, даже гнилой линолеум».

Сейчас, несмотря на частичное расселение и упадок, в доме №47 продолжают жить несколько сотен человек. «Все, кто имел возможность, уже взяли ипотеки и съехали», — отмечает Могильников.

Дом — «дойная корова»

133-летнее здание обваливается на глазах. В 2014 году произошло частичное разрушение стены — с первого по четвёртый этаж. По словам Зои Файфер, в появившуюся трещину можно было просунуть руку. Прибывшие к зданию ремонтники ограничились заливкой образовавшегося разлома монтажной пеной.

«Когда я жила в казарме, я очень плохо спала, слышала скрип перекрытий и из-за этого боялась спать, — вспоминает Файфер. — Цемент в стенах высыпается и превращается в пыль. Кирпичи трутся друг об друга, и здание натурально колышется».

Чтобы обезопасить себя от сыплющейся на голову штукатурки, жители казармы поставили фанерные листы к потолку кухни и подпёрли их деревянными стойками. «Это всё, чтобы потолок не упал, и чтобы лбом об них биться с кастрюлей. Так интереснее», — пояснил предназначение конструкции Могильников.

Ещё одна проблема — подвал, который затопило ещё несколько лет назад. Из-за этого влажность воздуха в помещениях доходит до 80%, что создаёт питательную среду для плесени и грибка, распространившихся по всей казарме.

Несмотря на все эти проблемы, власти города так и не признали дом № 47 аварийным. «Мне кажется, всё из-за жадности администрации, которая хочет сэкономить на расселении, — поделился с RT мнением Владимир Полишко. — Кроме того, дом в таком состоянии — это дойная корова. Туда можно вбухивать кучу денег на капитальные ремонты. При этом расписывать всё на бумаге, что работы проведены, а по сути делается десятая часть от общего объёма».

«Дамоклов меч» коммунального хозяйства

По словам помощника регионального депутата, в горсовете неоднократно поднимался вопрос «морозовских казарм», но проблема не решалась из-за позиции тверского Управления культуры.

«Чиновники заявляли, что дом № 47 — это памятник культурного наследия, поэтому его нельзя признавать аварийным. Администрация города с удовольствием с этим соглашалась, так как в противном случае людям пришлось бы искать новую жилплощадь», — заключил он.

«Мы в курсе ситуации в Морозовском городке, — подтвердил RT депутат Тверской городской Думы Владимир Родионов . — К сожалению, в этом районе ветхим является не только дом № 47, а ещё несколько других. Поэтому эту проблему надо решать в комплексе. Здесь надо выстраивать целую концепцию и составлять программу по расселению».

Родионов отметил, что, по его мнению, ввиду недостаточного финансирования вопрос с жителями городка едва ли может быть решён на местном уровне — необходимо подключение федеральных программ.

«Будем стараться хоть как-то сдвинуть проблему, и здесь нельзя каждый раз оправдываться, что денег нет», — заключил он.

Девятого июля в Центральном районном суде Твери состоялось первое заседание по иску прокуратуры к администрации города. Возможно, этот процесс поставит окончательную точку в этой ситуации.