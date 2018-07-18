WWF запустил кампанию «Верни день планете»

В рамках ежегодной акции «День экодолга» Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил кампанию «Вернем день планете». Акция обращает внимание на чрезмерный расход природных ресурсов планеты и призывает людей к ответственному и рациональному потреблению.

Днем экодолга называют дату, когда количество потребляемых человеком возобновляемых ресурсов начинает превышать тот объем, который планета в состоянии восстановить за год.