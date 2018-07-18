WWF запустил кампанию «Верни день планете» 

В рамках ежегодной акции «День экодолга» Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил кампанию «Вернем день планете». Акция обращает внимание на чрезмерный расход природных ресурсов планеты и призывает людей к ответственному и рациональному потреблению.
Днем экодолга называют дату, когда количество потребляемых человеком возобновляемых ресурсов начинает превышать тот объем, который планета в состоянии восстановить за год.
С каждым годом дата Дня экодолга сдвигается все ближе к началу года, и если в 1970 он наступил 29 декабря, то в прошлом году уже 2 августа, а в этом — еще на день раньше. «Вернем день планете» — это марафон экологических привычек, который поможет узнать, как с помощью несложных приемов уменьшить свой экологический след и помочь сохранить природные ресурсы. К марафону можно присоединиться 25 июля, предварительно оставив свои контакты на сайте wwf.ru/ecodolg.