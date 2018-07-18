«На все воля божья»: скорая отказалась везти умирающую

«На все воля божья»: врач отказался везти умирающую в больницу

В Великом Новгороде врач скорой помощи отказался везти пациентку в больницу, заявив, что «на все воля божья». Как сообщает Telegram-канал Mash, через несколько дней страдавшая от рассеянного склероза женщина умерла.

По данным Mash, родственники вызвали скорую 41-летней женщине из-за высокой температуры и конвульсий. Врач скорой сделал ей укол, напомнил родственникам про «божью волю» и уехал.

Скорую пришлось вызывать снова, новые фельдшеры женщину все же госпитализировали, но она скончался в больнице. По мнению врачей, пациентку можно было спасти, если бы лечение началось хотя бы на пару часов раньше.

Mash отмечает, что проверку в отношении врача скорой помощи начал Следственный комитет

Ранее похожий случай произошёл на Ямале. Врачи скорой отказались госпитализировать 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, заявив, что им не нужно, «чтобы больной умер в машине». В итоге мужчину все же отвезли в реанимацию. По словам дочери, он находится в стабильно тяжелом состоянии, но разговаривает и шутит.