Коллеги затравили слишком сексуальную сотрудницу «скорой»

Издание Life рассказало историю фельдшера скорой помощи Анастасии Ивашевской, против которой выступили коллеги-женщины.

По данным издания, 26-летняя Ивашевская работает в московской службе экстренной помощи и публикует в соцсетях фото в нижнем белье и эротических костюмах.

Медработницы потребовали от девушки удалить снимки, заявив, что она должна «блюсти честь российского медработника».

East2west news

Life отмечает, что среди мужчин у фельдшера оказалось много поклонников, которые пишут «полные боли сообщения».

«В каком районе Москвы мне должно стать плохо, чтобы ко мне приехали именно вы? Я готов за это умереть!» — цитирует издание одного из поклонников.

Ранее с похожими проблемами столкнулась учительница истории из Омска Виктория Попова . Она рассказала, что ее вынудили уволиться из школы после появления в Сети ее фотографий в купальнике. В свободное время Попова ходила на курсы моделей plus size и поучаствовала в фотосессии для магазина женской одежды. Ее снимки опубликовала модельная школа. В мэрии Омска заявили, что преподавательница «нанесла урон имиджу школы».

Позже в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Поповой под хэштегом #УчителяТожеЛюди, и в итоге женщине вернули работу.