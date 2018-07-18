Ещё
Коллеги затравили слишком сексуальную сотрудницу «скорой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллеги затравили слишком сексуальную сотрудницу «скорой» 

Рамблер 1 час назад
Фото: East2west news
Издание Life рассказало историю фельдшера скорой помощи Анастасии Ивашевской, против которой выступили коллеги-женщины.
По данным издания, 26-летняя Ивашевская работает в московской службе экстренной помощи и публикует в соцсетях фото в нижнем белье и эротических костюмах.
Медработницы потребовали от девушки удалить снимки, заявив, что она должна «блюсти честь российского медработника».
East2west news
Life отмечает, что среди мужчин у фельдшера оказалось много поклонников, которые пишут «полные боли сообщения».
«В каком районе Москвы мне должно стать плохо, чтобы ко мне приехали именно вы? Я готов за это умереть!» — цитирует издание одного из поклонников.
Ранее с похожими проблемами столкнулась учительница истории из Омска Виктория Попова. Она рассказала, что ее вынудили уволиться из школы после появления в Сети ее фотографий в купальнике. В свободное время Попова ходила на курсы моделей plus size и поучаствовала в фотосессии для магазина женской одежды. Ее снимки опубликовала модельная школа. В мэрии Омска заявили, что преподавательница «нанесла урон имиджу школы».
Позже в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Поповой под хэштегом #УчителяТожеЛюди, и в итоге женщине вернули работу.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США422
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии377
Украина присвоила четыре санатория в Крыму144
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи122
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение