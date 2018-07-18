Россиянам могут добавить два выходных

Россиянам добавят два выходных

Соответствующие поправки планируется внести ко второму чтению. Сегодня Госдума рассматривает этот закон в первом чтении.

Герасименко рассказал, что в правительстве подготовили замечания к законопроекту. В кабмине сочли, что одного дня недостаточно для прохождения диспансеризации.

Ранее авторы законопроекта отмечали, что россиянам зачастую трудно пройти диспансеризацию в связи с тем, что работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время в медучреждения. Отмечается, что из-за этого не все граждане, у которых есть право на диспансеризацию, действительно в ней участвуют.