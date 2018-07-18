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Россиянам могут добавить два выходных
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Россиянам добавят два выходных 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В Госдуме рассматривают возможность предоставить россиянам для прохождения диспансеризации два выходных дня вместо одного, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта депутат Николай Герасименко.
Соответствующие поправки планируется внести ко второму чтению. Сегодня Госдума рассматривает этот закон в первом чтении.
Герасименко рассказал, что в правительстве подготовили замечания к законопроекту. В кабмине сочли, что одного дня недостаточно для прохождения диспансеризации.
Ранее авторы законопроекта отмечали, что россиянам зачастую трудно пройти диспансеризацию в связи с тем, что работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время в медучреждения. Отмечается, что из-за этого не все граждане, у которых есть право на диспансеризацию, действительно в ней участвуют.
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