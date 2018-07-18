Организация казино дорого обойдется россиянам

Госдума одобрила введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр без получения лицензии в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, а также систематическое (более двух раз) предоставление помещений для незаконных азартных игр, сообщила пресс-служба Госдумы.

«За проведение азартных игр без лицензии вне игорной зоны будет грозить штраф от 300 до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет», — отмечается в сообщении.

Ранее за подобные нарушения была предусмотрена только административная ответственность.

Кроме того, Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об увеличении с одного до двух лет срока давности привлечения к административной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. Документом также устанавливается административная ответственность за организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без соответствующей лицензии для юридических лиц –штраф в размере от 800 тыс. до 1,5 млн руб. с конфискацией игрового оборудования.

При этом за нарушение требований к местам распространения лотерейных билетов или электронных лотерейных билетов, либо установки лотерейных терминалов будет взиматься штраф: с граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. ; с должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. руб. ; с юридических лиц — от 13 тыс. до 50 тыс. руб.