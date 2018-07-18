Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы 

Составлен рейтинг самых дешевых пляжных направлений второй половины июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.
Проанализировав стоимость билетов из Москвы (со сроком вылета с 23 июля по конец августа), специалисты пришли к выводу, что купить дешевые билеты в разгар сезона весьма сложно, но сэкономить все-таки можно, сдвинув даты на несколько дней.
Если говорить о загранице, то самое бюджетное направление — болгарский Бургас. Билеты в обе стороны обойдутся в почти 10 тысяч рублей (9621 рубль) если туда отправиться 31 августа, а возвращаться 20 сентября. На Кипр можно попасть за 10 154 рубля, а вот Греция уже чуть дороже — 10681 рубль.
Если вы предпочитаете отдыхать в пределах страны, то стоит присмотреться к Ростову-на-Дону, перелет в обе стороны в который обойдется менее 5 тысяч рублей. На втором месте по бюджетности — Калининград, привлекающий не только Балтийским морем, но и красотами Куршской косы.