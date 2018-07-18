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Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
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Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы 

Рамблер 3 часа назад
Составлен рейтинг самых дешевых пляжных направлений второй половины июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.
Проанализировав стоимость билетов из Москвы (со сроком вылета с 23 июля по конец августа), специалисты пришли к выводу, что купить дешевые билеты в разгар сезона весьма сложно, но сэкономить все-таки можно, сдвинув даты на несколько дней.
Если говорить о загранице, то самое бюджетное направление — болгарский Бургас. Билеты в обе стороны обойдутся в почти 10 тысяч рублей (9621 рубль) если туда отправиться 31 августа, а возвращаться 20 сентября. На Кипр можно попасть за 10 154 рубля, а вот Греция уже чуть дороже — 10681 рубль.
Если вы предпочитаете отдыхать в пределах страны, то стоит присмотреться к Ростову-на-Дону, перелет в обе стороны в который обойдется менее 5 тысяч рублей. На втором месте по бюджетности — Калининград, привлекающий не только Балтийским морем, но и красотами Куршской косы.
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