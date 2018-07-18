Между Сахалином и Хоккайдо захотели проложить мост

Россия надеется построить мост между Сахалином и Хоккайдо

Первый вице-премьер Игорь Шувалов в сентябре 2017 года в ходе сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия предлагает Японии рассмотреть возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина.

"Естественно, эта тема в числе других потенциальных российско-японских проектов обсуждается и по каналам межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Фигурирует она и в бизнес-диалоге", — сказал Галузин.

"Надеемся, что этот знаковый, уникальный для российско-японских отношений проект и дальше будет предметом, прежде всего конструктивного обсуждения, и в перспективе будет реализован", — подчеркнул он.