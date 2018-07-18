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Между Сахалином и Хоккайдо захотели проложить мост
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Россия надеется построить мост между Сахалином и Хоккайдо 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Москва надеется, что проект строительства моста между островами Сахалин и Хоккайдо будет реализован, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Японии Михаил Галузин.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов в сентябре 2017 года в ходе сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия предлагает Японии рассмотреть возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина.
"Естественно, эта тема в числе других потенциальных российско-японских проектов обсуждается и по каналам межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Фигурирует она и в бизнес-диалоге", — сказал Галузин.
"Надеемся, что этот знаковый, уникальный для российско-японских отношений проект и дальше будет предметом, прежде всего конструктивного обсуждения, и в перспективе будет реализован", — подчеркнул он.
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