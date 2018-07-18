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Россиянам упростили получение шенгена в Венгрию
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Венгрия временно упростила процесс получения шенгенской визы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство Венгрии в России запускает упрощенную процедуру получения шенгенской визы для российских гостей фестиваля Sziget, который пройдет с 8 по 15 августа в Будапеште, сообщает венгерская дипмиссия.
Теперь срочные шенгенские визы можно получить не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.
При предъявлении билетов на фестиваль виза для россиян будет оформлена в срочном порядке за три рабочих дня вместо стандартных пяти дней, при этом ее цена не будет отличаться от цены обычной визы. Кроме того, для владельцев билетов с кемпингом при оформлении визы не потребуется дополнительного подтверждения проживания в Венгрии.
Все остальные условия получения Шенгенской визы остаются без изменения.
"В прошлом году из России на фестиваль приехало более 5 000 зрителей, — говорит официальный представитель фестиваля Sziget в России Борис Лазарев. — На данный момент, по данным предварительных продаж билетов в России, мы ожидаем рост порядка 50%".
Зрители во время выступения группы "Ленинград" на фестивале Sziget
Рост интереса российских поклонников музыки к венгерскому фестивалю, происходит на фоне увеличения числа российских туристов в Венгрии. По данным Пограничной службы Венгрии, за первый квартал 2018 года страну посетило более 22 000 российских туристов, что на 77% больше, чем годом ранее.
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