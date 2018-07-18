Москва вошла в топ-5 мегаполисов по организации медпомощи

PwC включил Москву в топ-5 мегаполисов по организации медпомощи

Нью-Йорку, Среди 15 мегаполисов мира по качеству организации медицинской помощи Москва уступила лишь Сиднею Сингапуру и Лондону, заняв пятое место, следует из отчета PwC «Исследование эффективности здравоохранения в городах мира». Среди 50 крупнейших городов мира авторы выбрали 15 мегаполисов из развитых и развивающихся стран. А для составления рейтинга консультанты использовали официальную статистику городов, отчеты международных организаций, а также собственные опросы местных жителей (500 человек в каждом городе), рассказывает старший менеджер PwC Дмитрий Яковлев

Попасть к врачу в Москве оказалось проще всего — город стал лучшим по доступности врачей общей практики: 98% жителей столицы в течение недели попадают к врачу вне планового осмотра. Самих врачей в столице России оказалось много: 41 на 10 000 жителей, здесь Москва уступает лишь Нью-Йорку и Сиднею. А вот по числу госпитализаций и длительности стационарного лечения московские клиники не лучшие, также им не хватает медсестер. Нехватка среднего медперсонала ощущается повсюду, в том числе в Москве, признает директор НИИ организации здравоохранения департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов.

Уступает Москва другим городам и по уровню зарплат врачей. Их зарплаты по майскому указу 2012 г. президента Владимира Путина должны составлять 200% от средней по региону. Департамент здравоохранения Москвы отчитался о достижении этого показателя, т. е. в среднем московский врач зарабатывает 117 000 руб., пишут авторы рейтинга. В апреле средняя зарплата московского врача была 138 000 руб., минимальная — 68 000 руб., уточняет Мелик-Гусейнов. Но в Шанхае врач в среднем получает 436% от средней по городу зарплаты, в Гонконге — 369%, в Нью-Йорке — 222%, в Сингапуре — 209%. Хотя в таких городах, как Лондон, Берлин и Париж, — всего около 70%, следует из рейтинга.

По «немедицинским» факторам здоровья Москва оказалась шестой, здесь ее также опередил Гонконг. Проблема в самих москвичах: столица в числе худших по доле горожан, активно занимающихся спортом, и по доле курильщиков, пишут эксперты PwC. Зато город второй среди мегаполисов по площади публичных парков и зеленых насаждений и третий — по чистоте воздуха. PwC опирается на данные департамента природопользования и окружающей среды Москвы о транспортных выхлопах, поясняет Яковлев, данные о выбросах со свалок в расчет не входят.