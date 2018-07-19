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Курортный сезон в Крыму оказался под угрозой срыва
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Курортный сезон в Крыму оказался под угрозой срыва 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Радиостанция «Говорит Москва» сообщила об угрозе срыва курортного сезона в Крыму из-за холодной воды и медуз.
По словам корреспондента радиостанции, южное побережье полуострова оказалось захвачено холодным течением, в результате чего температура воды упала до плюс 13 градусов.
А на Азовском побережье Крыма 19 июля началось «нашествие» крупных медуз. Некоторые из них достигают полуметра.
По данным радиостанции, сейчас «тысячи» туристов в Крыму «фактически не купаются», потому что на одном берегу холодно, а на другом «страшно в воду зайти».
Ранее сообщалось, что в 2018 году курорты Крыма смогут принять около шести миллионов туристов по сравнению с 5,39 миллиона в 2017-м. На турпоток влияет открытие аэровокзального комплекса аэропорта Симферополя и Крымского моста. Кроме того, число действующих пляжей на полуострове увеличили на 59 — до 446.
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