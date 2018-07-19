Курортный сезон в Крыму оказался под угрозой срыва

По словам корреспондента радиостанции, южное побережье полуострова оказалось захвачено холодным течением, в результате чего температура воды упала до плюс 13 градусов.

А на Азовском побережье Крыма 19 июля началось «нашествие» крупных медуз. Некоторые из них достигают полуметра.

По данным радиостанции, сейчас «тысячи» туристов в Крыму «фактически не купаются», потому что на одном берегу холодно, а на другом «страшно в воду зайти».