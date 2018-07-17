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Умер солист группы «Доктор Ватсон»
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Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Умер солист группы «Доктор Ватсон»

Умер солист группы «Доктор Ватсон» 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Скончался заслуженный артист России, композитор и певец Игорь Браславский. Об этом в Facebook сообщил поэт-песенник Александр Шаганов.
Браславскому было 59 лет. «Горькая новость — не стало Игоря Браславского… Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон", и в сольной карьере», — написал Шаганов.
Он отметил, что композитор умер из-за болезни. «Безвременный уход из-за коварной болезни. С которой он боролся и помогал выстоять другим. В частности, всячески опекал онкобольных детишек», — добавил поэт.
Игорь Браславский — автор гимна к Всемирным юношеским играм 1998 года и автор музыки к фильму «Святое дело». Он был солистом группы «Доктор Ватсон».
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