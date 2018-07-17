«Наконец заберу ребёнка»

Жительница Московской области выиграла суд за право воспитывать родного брата своего приёмного сына. Судья постановил передать право опеки над пятилетним мальчиком ей, а не итальянской семье. Ранее RT сообщал, что чиновники придерживались другой позиции и рассчитывали на усыновление ребёнка иностранными гражданами.
Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес вердикт по делу об усыновлении пятилетнего мальчика Андрея. Младший брат Андрея ранее был усыновлён семьёй Елены из Московской области. Из-за действий службы опеки Елена и её супруг лишь спустя два года узнали, что родной брат их приёмного сына ждёт своих родителей в детдоме.
Елена почти год вела тяжбу с опекой Петербурга за право воспитывать ребёнка. Женщина узнала о том, что родной брат её приемного сына находится в детдоме, случайно. Опека попросила оформить отказ на мальчика — его хотела усыновить итальянская семья. Подобные вопросы решаются в судебном порядке, поэтому россиянка стала фигурантом процесса — сначала как свидетель, а позже и как истец. В конечном итоге Елена решила бороться за право воспитывать мальчика. В мае 2018 года Верховный суд РФ отказал итальянским усыновителям, однако опека продолжила медлить с выдачей россиянке направления на усыновления ребенка.
10 июля 2018 года Елена вместе с супругом и двумя детьми отправилась в Санкт-Петербург на судебное заседание. В результате суд удовлетворил заявление россиянки.
«Через две недели должна забрать своё сокровище, — сообщила она RT сразу после судебного заседания. — На словах никто не возражал против того, чтобы я усыновила. Но опека не подготовила письменного заключения по этому поводу».
В связи с этим встал вопрос о переносе заседания, но судья решила провести слушания в тот же день — ведь семье Елены пришлось преодолеть немалое расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга.
«Я надеюсь, что никто протестовать не будет и я наконец ребёнка заберу», — беспокоилась женщина.
Елена подчёркивает, что она именно тот кандидат, в котором нуждается мальчик. Отдельно россиянка отметила работу российского правосудия, которое «действительно действовало с позиции закона».
«Если бы эта судья петербургского городского суда не запросила мой и мужа письменный отказ от Андрея, я бы так и прожила спокойно жизнь, даже не зная, что вообще этот ребёнок ещё не в семье. Если бы не было того, что побудило опеку искать со мной какие-то контакты, я бы так и жила в блаженном неведении», — считает она.
Много желающих и среди россиян
Елена считает, что их с Андреем случай не исключение. По её словам, в России множество людей, которые хотели бы забрать детей в свою семью, но опека им этого не позволяет. Елена знает ситуацию изнутри, так как работает волонтёром в детских домах.
«Сколько кандидатов ищут детей, а получается, что их перехватывают иностранцы. Хотя ещё не исчерпана возможность найти семейные пары или просто кандидатов среди россиян», — отмечает она.
По мнению Елены, ложным следует считать и миф о том, что иностранцы стремятся усыновлять «тяжёлых» детей, детей-инвалидов.
«В основном все кандидаты хотят здоровых сохранных маленьких детей. Очень часто «тяжёлые» дети остаются российским кандидатам. Многих детей, грубо говоря, россиянам не отдают, например, а ждут иностранцев, «варяжских гостей». А потом заявляют: ну, не сложилось, никого ребёнок не заинтересовал», — возмущается Елена.
Настоящая победа
Член Общественной палаты РФ Юлия Зимова считает, что суд принял правильное решение, которое, несомненно, является победой для семьи Елены. Зимова и её коллеги из ОП и аппарата уполномоченного по правам ребёнка в городе Санкт-Петербурге принимали непосредственное участие в судьбе этой семьи.
«Мы очень рады, что семья воссоединилась, что ОП приняла в этом непосредственное участие, и эксперты, и коллеги — большое количество людей нам помогало. Откликнулись вообще все: и уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге, и НКО нам помогали (региональное общественное движение «Петербургские родители» и фонд «Родительский мост». — RT). Это очень важно, когда родители-опекуны, приёмные родители понимают, что для ребёнка важно в будущем, и готовы принимать братьев, сестёр, чтобы они росли вместе», — сообщила Зимова.
По её мнению, ранее опека действовала не в интересах ребенка, нарушая закон.
«Опека должна действовать в интересах ребёнка и, прежде чем устраивать его в иностранную семью, по закону должна использовать все шансы и возможности, задействовать все ресурсы, чтобы ребенок был устроен в российскую семью», — заключила Зимова.