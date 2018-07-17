Редактор Первого канала уволился из-за Николая II

Редактор «Первого канала» уволился из-за комментария о расстреле Николая II

Редактор программы «Время покажет» Тимофей Ермаков написал заявление об увольнении после того, как публично порадовался расстрелу последнего российского императора Николая II . Об этом сообщил «Ридусу» источник, близкий к руководству «Первого канала».

«Он вчера написал заявление. У него, конечно, есть своя гражданская позиция относительно расстрела царской семьи. И он её заявлял ранее. Но с руководством передачи «Время покажет» у Тимофея была договоренность: пока он у них работает, то о своей позиции он публично говорить не будет. Теперь же, когда он о ней все-таки заявил, Тимофей честно пришел и написал заявление», — сказал собеседник агентства.

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Коллеги характеризуют Ермакова как человека очень талантливого. «Помимо работы на телевидении, он играет у Иосифа Райхельгаузера в театре „Школа современной пьесы“. И не кого-нибудь, а Расскольникова и Мармеладова», — сообщил источник.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что причиной столь резкой реакции Тимофея Ермакова на расстрел царской семьи стали «черные споры Ленина, которые проросли в неокрепших мозгах».

«У нас в свое время вся страна радовалась убийству Николая II и его семьи. Особенно большевики радовались. Участникам расстрела, так им вообще почетные пенсии давали. И до сих пор их имена почитают. Они похоронены на Ваганьковском кладбище. К сожалению, их предводитель, который отдавал приказ о расстреле царской семьи, лежит в мавзолее на Красной площади», — заявил парламентарий.

Напомним, что в одном из своих комментариев к посту, посвященному расстрелу царской семьи, Ермаков написал: «Слава Петру Войкову !»

Именно Войков, будучи видным революционером-большевиком, был одним из тех, кто принимал решение о расстреле бывшего российского императора Николая II и членов его семьи.

С критикой в адрес Ермакова выступил польский журналист Томаш Мацейчук , а также многие блогеры.

«Давайте петицию составим в адрес Первого канала. Такие люди не должны работать на главном канале страны», — предложили к комментариях у Мацейчука.