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Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
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Редактор «Первого канала» уволился из-за комментария о расстреле Николая II 

Ридус 2 часа назад
Редактор программы «Время покажет» Тимофей Ермаков написал заявление об увольнении после того, как публично порадовался расстрелу последнего российского императора Николая II. Об этом сообщил «Ридусу» источник, близкий к руководству «Первого канала».
«Он вчера написал заявление. У него, конечно, есть своя гражданская позиция относительно расстрела царской семьи. И он её заявлял ранее. Но с руководством передачи «Время покажет» у Тимофея была договоренность: пока он у них работает, то о своей позиции он публично говорить не будет. Теперь же, когда он о ней все-таки заявил, Тимофей честно пришел и написал заявление», — сказал собеседник агентства.
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Коллеги характеризуют Ермакова как человека очень талантливого. «Помимо работы на телевидении, он играет у Иосифа Райхельгаузера в театре „Школа современной пьесы“. И не кого-нибудь, а Расскольникова и Мармеладова», — сообщил источник.
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что причиной столь резкой реакции Тимофея Ермакова на расстрел царской семьи стали «черные споры Ленина, которые проросли в неокрепших мозгах».
«У нас в свое время вся страна радовалась убийству Николая II и его семьи. Особенно большевики радовались. Участникам расстрела, так им вообще почетные пенсии давали. И до сих пор их имена почитают. Они похоронены на Ваганьковском кладбище. К сожалению, их предводитель, который отдавал приказ о расстреле царской семьи, лежит в мавзолее на Красной площади», — заявил парламентарий.
Напомним, что в одном из своих комментариев к посту, посвященному расстрелу царской семьи, Ермаков написал: «Слава Петру Войкову
Именно Войков, будучи видным революционером-большевиком, был одним из тех, кто принимал решение о расстреле бывшего российского императора Николая II и членов его семьи.
С критикой в адрес Ермакова выступил польский журналист Томаш Мацейчук, а также многие блогеры.
«Давайте петицию составим в адрес Первого канала. Такие люди не должны работать на главном канале страны», — предложили к комментариях у Мацейчука.
Отметим, что ранее Тимофей Ермаков был известен как активист национал-большевистской партии «Другая Россия». В феврале прошлого года он принимал участие в попытке сорвать брифинг представителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Отметим, что Тимофей тогда был арестован и депортирован в Россию.
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