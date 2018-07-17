Умер Владислав Жуковский

Фото: Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина/new.sibdrama.ru

На 75-м году жизни скончался заслуженный артист России , актер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Владислав Жуковский, передает портал KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу театра.

В Красноярском драмтеатре Жуковский служил с 1978 года. Среди его ролей — Симеонов-Пищик ("Вишневый сад"), Кощей ("Иван-царевич"), Толстой ("Петр и Алексей"), Сэм ("Девичник над вечным покоем") и др.

Преподавал на театральном факультете Красноярского института искусств, в 1990-е был депутатом Красноярского краевого Совета народных депутатов, позже — с 2000 по 2013 годы — депутатом красноярского городского Совета.

У актера остались жена и двое детей. Время и место прощания с Владиславом Жуковским станут известны позже.