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Умер Владислав Жуковский
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Умер Владислав Жуковский 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина/new.sibdrama.ru
На 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Владислав Жуковский, передает портал KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу театра.
В Красноярском драмтеатре Жуковский служил с 1978 года. Среди его ролей — Симеонов-Пищик ("Вишневый сад"), Кощей ("Иван-царевич"), Толстой ("Петр и Алексей"), Сэм ("Девичник над вечным покоем") и др.
Преподавал на театральном факультете Красноярского института искусств, в 1990-е был депутатом Красноярского краевого Совета народных депутатов, позже — с 2000 по 2013 годы — депутатом красноярского городского Совета.
У актера остались жена и двое детей. Время и место прощания с Владиславом Жуковским станут известны позже.
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