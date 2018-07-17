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Детские телепередачи начнут прерывать рекламой
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Детские телепередачи начнут прерывать рекламой 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении продолжительности распространяемой в телепередачах рекламы. Сегодня общая продолжительность рекламной паузы не может превышать 15 процентов времени вещания в течение часа. Проектом закона предлагается увеличить существующий лимит до 20 процентов. Если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, то реклама в телепрограммах не должна будут превышать 216 минут в сутки.
Законопроект также разрешает включение рекламы в детские и образовательные телепередачи. Сейчас прерывать рекламой их нельзя, но ее можно показывать до начала детской передачи и после ее окончания. Законопроект предлагает отменить данные ограничения, установив при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей.
По мнению семейного психолога Елены Шамовой, реклама в детских передачах — "золотая жила" для рекламодателей.
"Ребенок, который смотрит любимую передачу или мультик, увидев рекламу, которая, скорее всего, будет посвящена детским товарам, начнет воздействовать на родителей, чтобы ему что-то понравившееся купили. Причем здесь и сейчас. А родители скорее откажут себе в чем-то, чем ребенку", — рассуждает Шамова.
Вчера же в Госдуму был внесен новый законопроект на схожую тематику. Его авторы — члены Совета федерации — предлагают разрешить однократное прерывание рекламой детских и образовательных передач, продолжительность которых составляет не менее чем сорок минут, рекламным блоком не более 3 минут; детских и образовательных передач, продолжительность которых составляет один час и более, — рекламным блоком не более 4 минут. Дополнительно предлагается увеличить разрешенное время рекламы непосредственно перед началом показа детских и образовательных передач, атакже перед их окончанием.
Авторы обеих инициатив уверены, что появление рекламы в детских передачах повысит их конкурентноспособность и их начнут чаще приобретать телеканалы.
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