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Оставшимся без воды россиянам дадут ее по паспортам
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Оставшимся без воды россиянам начали выдавать ее по паспортам 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Znak
Жители Североуральска Свердловской области уже три дня живут без питьевой воды из-за обвала русла реки Калья — водопроводная вода сильно загрязнена, в магазинах минералка закончилась. Ради воды люди начали драться, пишет Znak.com.
Чистую воду начали завозить в город на машинах, которые периодически ломаются в пути. На одного человека выдают только два литра в день и строго по паспортам. Чтобы получить бутылку, надо записываться в специальные списки и несколько часов простоять в очереди на жаре.
Бутилированная вода была приобретена за счет городского бюджета. Пресс-служба местной администрации сообщила, что на закупки выделено 250 тысяч рублей.
Через сайт мэрии чиновники постоянно информируют горожан о ситуации. При этом глава городского округа Василий Матюшенко и директор местного водоканала Аман Карасаев сейчас находятся в отпуске и прерывать его не собираются.
На информацию о ЧП отреагировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. В своем Instagram он сообщил, что распорядился срочно организовать экстренное снабжение питьевой водой в городе. Он пообещал, что в ближайшие часы горожане получат достаточное количество воды.
«Будем разбираться в причинах случившегося и смотреть, как вели себя должностные лица в городе», — написал он.
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Комментарии23  Ещё 45 источников 
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