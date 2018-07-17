«В СССР секса нет!» и другие советские мемы

«По многочисленным просьбам трудящихся». Риторический оборот, использовавшийся в постановлениях «партии и правительства» и советской прессе. Фразу активно использовали, чтобы объяснить населению причину принятия того или иного постановления

8/9 «По многочисленным просьбам трудящихся». Риторический оборот, использовавшийся в постановлениях «партии и правительства» и советской прессе. Фразу активно использовали, чтобы объяснить населению причину принятия того или иного постановления

«Такой хоккей нам не нужен!». 28 сентября 1972 года во время одного из матчей хоккейной Суперсерии СССР-Канада комментатор Николай Озеров произнес ставшую народной фразу «Такой хоккей нам не нужен». На такой возглас Озерова спровоцировала невероятно грубая игра соперников советских хоккеистов, которые начали устраивать потасовки на льду

7/9 «Такой хоккей нам не нужен!». 28 сентября 1972 года во время одного из матчей хоккейной Суперсерии СССР-Канада комментатор Николай Озеров произнес ставшую народной фразу «Такой хоккей нам не нужен». На такой возглас Озерова спровоцировала невероятно грубая игра соперников советских хоккеистов, которые начали устраивать потасовки на льду

«Жить стало лучше, жить стало веселее!». Эту фразу Сталин произнес на съезде рабочих-«стахановцев» в 1935 году. Со временем ее стали произносить подытоживая какое-либо непопулярное решение властей: денежную реформу 1961 года, отмену выплат по государственным займам, повышением цен на продукты

6/9 «Жить стало лучше, жить стало веселее!». Эту фразу Сталин произнес на съезде рабочих-«стахановцев» в 1935 году. Со временем ее стали произносить подытоживая какое-либо непопулярное решение властей: денежную реформу 1961 года, отмену выплат по государственным займам, повышением цен на продукты

«Не читал, но осуждаю!». По разным сведениям фразу произнес писатель Анатолий Сафронов в 1958 году на заседании Союза писателей, на котором осуждали Леонида Пастернака, опубликовавшего свой роман «Доктор Живаго» за рубежом. Сегодня фразу используют, чтобы указать на невозможность конструктивной критики со стороны оппонента, не знакомого лично с предметом обсуждения

5/9 «Не читал, но осуждаю!». По разным сведениям фразу произнес писатель Анатолий Сафронов в 1958 году на заседании Союза писателей, на котором осуждали Леонида Пастернака, опубликовавшего свой роман «Доктор Живаго» за рубежом. Сегодня фразу используют, чтобы указать на невозможность конструктивной критики со стороны оппонента, не знакомого лично с предметом обсуждения

Простой советский человек. Фраза из почти одноименной песни Василия Лебедева-Кумача «Советский простой человек», написанной в 1946 году. Со временем эту фразу советские граждане стали использовать в отношении разного рода жуликов, «живущих на нетрудовые доходы». Вероятно, из-за того, что последние часто прикрывались званием «простого советского человека» на милицейских допросах

4/9 Простой советский человек. Фраза из почти одноименной песни Василия Лебедева-Кумача «Советский простой человек», написанной в 1946 году. Со временем эту фразу советские граждане стали использовать в отношении разного рода жуликов, «живущих на нетрудовые доходы». Вероятно, из-за того, что последние часто прикрывались званием «простого советского человека» на милицейских допросах

«Кто не работает, тот не ест». За основу была взята цитата из одной работы Ленина, где он писал: «Кто не работает, тот да не ест» — это понятно всякому трудящемуся». Однако мало кто знал, что Ильич позаимствовал фразу из Нового Завета, второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам, где говорится: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»

3/9 «Кто не работает, тот не ест». За основу была взята цитата из одной работы Ленина, где он писал: «Кто не работает, тот да не ест» — это понятно всякому трудящемуся». Однако мало кто знал, что Ильич позаимствовал фразу из Нового Завета, второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам, где говорится: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»

«Поехали!». Знаменитая фраза Юрия Гагарина, которую он сказал перед стартом полета в космос. В СССР ее произносили, первый раз включая только что купленный телевизор, запуская новый фрезерный станок, повернут ключ зажигания новой машины, откупорив бутылку водки и разлив ее по рюмкам…

2/9 «Поехали!». Знаменитая фраза Юрия Гагарина, которую он сказал перед стартом полета в космос. В СССР ее произносили, первый раз включая только что купленный телевизор, запуская новый фрезерный станок, повернут ключ зажигания новой машины, откупорив бутылку водки и разлив ее по рюмкам…

«В СССР секса нет!». Фраза прозвучала в 1986 году во время телемоста Москва-Бостон. Американка спросила: “У нас в телерекламе всё крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?”. На что советская женщина ей ответила: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!». Участница телемоста имела в виду эротику и порнографию, а не отсутствие в Советском Союзе полового акта как факта

1/9 «В СССР секса нет!». Фраза прозвучала в 1986 году во время телемоста Москва-Бостон. Американка спросила: “У нас в телерекламе всё крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?”. На что советская женщина ей ответила: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!». Участница телемоста имела в виду эротику и порнографию, а не отсутствие в Советском Союзе полового акта как факта

17 июля 1986 года во время телемоста Ленинград—Бостон прозвучала фраза «У нас секса нет…», ставшая впоследствии крылатой. Главные крылатые фразы Советского Союза — в нашей галерее.

Разумеется, в СССР слово «мем» не знали. Однако это не значит, что мемов, крылатых фраз, которые распространялись как вирус, в Советском Союзе не было. Больше того, их было значительно больше, чем в современной России

«В СССР секса нет!»

Фраза прозвучала в 1986 году во время телемоста Москва-Бостон «Женщины говорят с женщинами». Американка спросила: «У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?» Поднялась неизвестная советская женщина и ответила: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!». Разумеется, участница телемоста имела в виду эротику и порнографию, а не отсутствие в Советском Союзе полового акта как факта.

«Жить стало лучше, жить стало веселее!»

«Жить стало лучше, жить стало веселее!». Эту фразу Сталин произнес на съезде рабочих-«стахановцев» в 1935 году. Со временем ее стали произносить подытоживая какое-либо непопулярное решение властей: денежную реформу 1961 года, отмену выплат по государственным займам, повышением цен на продукты.

«Поехали!»

Знаменитая фраза Юрия Гагарина , которую он сказал перед стартом полета в космос. В СССР ее произносили, первый раз включая только что купленный телевизор, запуская новый фрезерный станок, повернут ключ зажигания новой машины, откупорив бутылку водки и разлив ее по рюмкам…

«Кто не работает, тот не ест»

Эта фраза прочно укоренилась в «разговорнике» советского гражданина: отцы журили с помощью его своих сыновей, мастера цеха — ленивых рабочих, участковые милиционеры — тунеядцев. Кроме того, фраза тиражировалась миллионами советских плакатов. За основу была взята цитата из одной работы Ленина, где вождь СССР писал: «Кто не работает, тот да не ест» — это понятно всякому трудящемуся». Однако мало кто знал, что Ильич позаимствовал фразу из Нового Завета, второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам, где говорится: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».

Простой советский человек

Простой советский человек. Фраза из почти одноименной песни Василия Лебедева-Кумача «Советский простой человек», написанной в 1946 году.

Со временем эту фразу советские граждане стали использовать в отношении разного рода жуликов, «живущих на нетрудовые доходы». Вероятно, из-за того, что последние часто прикрывались званием «простого советского человека» на милицейских допросах.

«Такой хоккей нам не нужен!»

28 сентября 1972 года во время одного из матчей хоккейной Суперсерии СССР-Канада комментатор Николай Озеров произнес ставшую народной фразу «Такой хоккей нам не нужен». На такой возглас Озерова спровоцировала невероятно грубая игра соперников советских хоккеистов, которые начали устраивать потасовки на льду.

«Не читал, но осуждаю!»

Точной цитаты «Не читал, но осуждаю» нигде не зафиксировано. По разным сведениям фразу произнес писатель Анатолий Сафронов в 1958 году на заседании Союза Советских писателей, на котором осуждали Леонида Пастернака, опубликовавшего свой роман «Доктор Живаго» за рубежом. В настоящее время фразу используют, чтобы указать на невозможность конструктивной критики со стороны оппонента, не знакомого лично с предметом обсуждения.

«По многочисленным просьбам трудящихся»

Риторический оборот, использовавшийся в постановлениях «партии и правительства» и советской прессе. Фразу активно использовали, чтобы объяснить населению причину принятия того или иного постановления.

Добровольно-принудительно

Добровольно-принудительно — отрицательная свобода выбора, устойчивый эпитет времен СССР, применяющийся к поступкам, данному индивиду не нужным, но таки совершаемым.