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Рособрнадзор отказался от изменения ЕГЭ
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Рособрнадзор не планирует вносить изменения в ЕГЭ в 2019 году 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Организаторы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируют оставить без изменений задания для выпускников в 2019 году. Об этом сообщил во вторник глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается содержания [ЕГЭ], никаких изменений ни в этом, ни в следующем году не планируется. Экзамен должен быть максимально стабилен", — сказал он.
Отвечая на вопрос об изменениях в технологиях при проведении ЕГЭ, Кравцов отметил, что Рособрнадзор в целях повышения информационной безопасности с 2014 года внедряет печать экзаменационных материалов с зашифрованных электронных носителей непосредственно в аудиториях.
"В этом году у нас во всех пунктах печать экзаменационных материалов, заданий и бланков ответов происходила непосредственно в аудиториях перед школьниками", — заявил Кравцов.
В 2018 году основной этап ЕГЭ проводился с 28 мая по 20 июня во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом.
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