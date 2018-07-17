Рособрнадзор отказался от изменения ЕГЭ

Рособрнадзор не планирует вносить изменения в ЕГЭ в 2019 году

Организаторы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируют оставить без изменений задания для выпускников в 2019 году. Об этом сообщил во вторник глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается содержания [ЕГЭ], никаких изменений ни в этом, ни в следующем году не планируется. Экзамен должен быть максимально стабилен", — сказал он.

Отвечая на вопрос об изменениях в технологиях при проведении ЕГЭ, Кравцов отметил, что Рособрнадзор в целях повышения информационной безопасности с 2014 года внедряет печать экзаменационных материалов с зашифрованных электронных носителей непосредственно в аудиториях.

"В этом году у нас во всех пунктах печать экзаменационных материалов, заданий и бланков ответов происходила непосредственно в аудиториях перед школьниками", — заявил Кравцов.