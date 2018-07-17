Пока вы спали: холодная война закончилась

Путин «прекратил» холодную войну

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с главой США Дональдом Трампом заявил о завершении холодной войны. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По мнению Путина, этот период в отношениях РФ и США «давно закончился», а «эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое». Он подчеркнул, что сейчас перед Россией и США стоят совсем другие вызовы: «опасная разбалансировка» механизмов международной безопасности, распространение терроризма и международной преступности, а также экономические и экологические риски.

Трамп разрешил Германии строить «Северный поток-2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство «Северного потока-2» вместе с Россией — это выбор Германии. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на интервью Трампа Fox News

Американский лидер связал этот проект с личной инициативой канцлера Германии Ангелы Меркель. В то же время он отметил, что «трудно состоять в НАТО и собираться сделать что-то подобное».

Порошенко остался доволен встречей Путина и Трампа

После встречи президентов США и России глава Украины Петр Порошенко заявил, что его страна «остается среди первых приоритетов» НАТО и Америки. Об этом сообщает ICTV.

По словам Порошенко, его уверенность основывается на его собственной встрече с Дональдом Трампом и на документах саммита Украина-НАТО, подписанных Трампом. Также Порошенко считает, что Владимира Путина волнует проблема Украины, так как он несколько раз возвращался к этой теме на пресс-конференции с Трампом.

В США нашли русскую «шпионку»

В США 15 июля задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину, заподозренную в заговоре с целью работы «российским агентом» в стране без уведомления властей. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

Бутина находится в Штатах по студенческой визе. Американские правоохранители подозревают, что с 2015 года и как минимум до февраля 2017-го она работала на высокопоставленного российского чиновника, который позже попал под американские санкции.

Глава Amazon стал самым богатым человеком современности

Главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос стал богатейшим бизнесменом мира по версии Bloomberg Billionaires Index.