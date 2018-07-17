Крымский мост закроют из-за Расторгуева

Крымский мост в среду, 18 июля, будет частично закрыт, сообщается на официальном сайте инфоцентра объекта. Введение временной схемы движения связано с проведением съемок клипа группы "Любэ".

В связи с проведением съемок клипа группы «Любэ» днём в среду, 18 июля, движение по Крымскому мосту в определённые интервалы времени будет выполняться по временной схеме: с возможными краткосрочными, не более 3 минут примерно один раз в час, ограничениями движения по направлению в Крым. Это не окажет существенного влияния на дорожную обстановку. Информация о текущей ситуации на трассе и рекомендации по выбору скоростного режима будет традиционно выводиться на табло переменной информации вдоль Крымского моста, — сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Николай Расторгуев , лидер "Любэ", рассказал журналистам, что с помощью творчества группа хочет признаться в любви к Крыму и Крымскому мосту в частности.