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Крымский мост закроют из-за Расторгуева
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Крымский мост закроют из-за Расторгуева 

Рамблер 1 час назад
Крымский мост в среду, 18 июля, будет частично закрыт, сообщается на официальном сайте инфоцентра объекта. Введение временной схемы движения связано с проведением съемок клипа группы "Любэ".
В связи с проведением съемок клипа группы «Любэ» днём в среду, 18 июля, движение по Крымскому мосту в определённые интервалы времени будет выполняться по временной схеме: с возможными краткосрочными, не более 3 минут примерно один раз в час, ограничениями движения по направлению в Крым. Это не окажет существенного влияния на дорожную обстановку. Информация о текущей ситуации на трассе и рекомендации по выбору скоростного режима будет традиционно выводиться на табло переменной информации вдоль Крымского моста, — сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Николай Расторгуев, лидер "Любэ", рассказал журналистам, что с помощью творчества группа хочет признаться в любви к Крыму и Крымскому мосту в частности.
«В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком. Такие чувства вызывает и масштаб самого моста, и единение двух берегов. Это состояние мы постараемся передать и сохранить в песне», — рассказал Николай Расторгуев.
Авторы песни — композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Премьера состоится в текущем году.
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