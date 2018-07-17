Ещё
Пенсионерам предложили увеличить отпуск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили увеличить пенсионерам отпуск на три дня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следует обсудить вопрос предоставления дополнительных трёх дней отпуска работающим пенсионерам для возможности пройти диспансеризацию, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Морозов напомнил, что сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о предоставлении россиянам дополнительного выходного дня для прохождения диспансеризации.
"Для людей старшего поколения мы рассматриваем возможность расширения этого времени, потому что не всегда возможно пройти (всех врачей) за один день", — сказал Морозов журналистам.
В ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья он отметил, что продолжительность такого дополнительного срока отпуска для работающих пенсионеров может достигать трёх дней.
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»194
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки361
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка37
Назван богатейший человек современности59
Трампа обвинили в измене родине65
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение