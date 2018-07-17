Пенсионерам предложили увеличить отпуск

В Госдуме предложили увеличить пенсионерам отпуск на три дня

Следует обсудить вопрос предоставления дополнительных трёх дней отпуска работающим пенсионерам для возможности пройти диспансеризацию, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов

Морозов напомнил, что сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о предоставлении россиянам дополнительного выходного дня для прохождения диспансеризации.

"Для людей старшего поколения мы рассматриваем возможность расширения этого времени, потому что не всегда возможно пройти (всех врачей) за один день", — сказал Морозов журналистам.

В ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья он отметил, что продолжительность такого дополнительного срока отпуска для работающих пенсионеров может достигать трёх дней.