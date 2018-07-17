Комитет Госдумы поддержал изменение пенсионного возраста

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал изменение пенсионного возраста

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании во вторник поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

Кроме того, во вторник законопроект также рассмотрит профильный комитет по труду и соцполитике и комитет-соисполнитель по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. После представления заключений на данный законопроект Госдума рассмотрит его в первом чтении.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение. Минфин , по словам Силуанова, в 2018 году подготовит для внесения в ГД проект о добровольных пенсионных накоплениях и разработает систему их страхования, в рамках которой государство будет гарантировать сохранность пенсионного капитала, а также возможность досрочных выплат в случае непредвиденных обстоятельств. Он также сообщил, что правительство планирует увеличить размер пособия по безработице для граждан, которые останутся без работы незадолго до выхода на пенсию.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.