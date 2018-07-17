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Стало известно о любимых местах туристов-одиночек
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Стало известно, куда туристы чаще всего отправляются в одиночку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Sputnik / Alexander Imedashvili
C 2015 года популярность путешествий в одиночку выросла на 42%, при этом, число женщин, отдающих предпочтение такому формату отдыха, растет быстрее, чем мужчин, сообщает Travel Daily News.
В список стран, которые чаще всего выбирают путешественницы-женщины, вошли Македония, Люксембург, Египет, Албания и Финляндия. Мужчины, отдыхающие в одиночку, выбирали Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланку, Молдавию, Израиль и Португалию.
Увеличение числа путешественников, выбирающих отдых наедине с собой, может быть связано с развитием технологий, например, приложений, позволяющих легко найти место назначения, или с увеличением числа тех, кто работает удаленно.
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