Стало известно о любимых местах туристов-одиночек

Стало известно, куда туристы чаще всего отправляются в одиночку

C 2015 года популярность путешествий в одиночку выросла на 42%, при этом, число женщин, отдающих предпочтение такому формату отдыха, растет быстрее, чем мужчин, сообщает Travel Daily News.

Увеличение числа путешественников, выбирающих отдых наедине с собой, может быть связано с развитием технологий, например, приложений, позволяющих легко найти место назначения, или с увеличением числа тех, кто работает удаленно.