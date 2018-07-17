Во Владивостоке закроют завод после жалобы Путину

Во Владивостоке закроют завод, на который жители жаловались Путину

На пресс-конференции президента 14 декабря журналист из Владивостока рассказал о вырубке краснокнижных деревьев в лесопарковых зонах и застройке этих участков во Владивостоке. Также он сообщил, что дым от мусоросжигательного завода загрязняет микрорайон для военных Снеговая Падь. Путин ответил, что постарается разобраться в проблеме Снеговой Пади, где однажды побывал. Президент поручил к февралю проверить, соблюдает ли мусоросжигательный завод в Приморье экологическое законодательство. Как ранее сообщала администрация города, межведомственная проверка не нашла нарушений в работе мусоросжигательного завода.

"У нас с губернатором единая позиция на этот счет — завод необходимо закрыть. Причем до начала нового учебного года, когда большинство детей вернется с летних каникул. Вопрос только в том, как ускорить работы по созданию новой карты на улице Холмистой, открыть временную карту, а также наладить вывоз и утилизацию мусора на этот полигон. В ближайшее время обсудим с Андреем Владимировичем (Тарасенко, врио губернатора Приморья) эти моменты", — передает слова мэра пресс-служба.

Веркеенко дал первому заместителю Константину Лободе неделю на проработку плана действий по закрытию мусоросжигательного завода с учетом всех рисков и необходимых ресурсов.

"В настоящее время предприятие обезвреживает только 30% от общего объема твердых коммунальных отходов города, при этом после процесса сжигания образуется 20% в виде золы и шлаков, которые вместе с большей частью городского мусора увозится на полигон", — говорится в сообщении.

По информации мэра города, медики сообщают о росте легочных заболеваний в целом по региону и указывают на необходимость прекратить сжигать мусор. В прошлом году завод закупил отечественные фильтры за 12 миллионов рублей, но, как отмечают власти, функционировать на 100% по техническим причинам они не могут: монтаж в целях экономии не был учтен при закупке. Как рассказали в администрации, мусоросжигательный "спецзавод № 1" построен в 1979 году.