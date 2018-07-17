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Россияне рассказали, сколько детей нужно для счастья
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Россияне рассказали, сколько детей нужно для счастья 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 40% граждан России считают, что в идеальной семье должно быть двое или трое детей, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Заметно выросла доля тех, кто считает, что в «идеальной» семье должно быть трое детей (рост с 28% в 2014 году до 43% в 2018 году). Еще 42% считают, что для семейного счастья необходимо иметь двоих детей», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Только 3% респондентов сказали, что в семье достаточно одного ребенка (10% в 2014 году).
Кроме того, 54% россиян считают, что дети — это предназначение брака, они укрепляют семью, а заводить их нужно по любви. Еще 21% опрошенных назвали детей смыслом жизни, возможностью любить и заботиться о ком-то. Еще 14% видят в рождении детей продолжение человеческого рода и улучшение демографической ситуации, 12% ожидают от них поддержки в старости.
Также 44% опрошенных полагают, что главной причиной того, что некоторые люди принимают решение не заводить детей, является нехватка денег. Каждый четвертый (25%) в числе причин бездетности назвал эгоизм и нежелание жертвовать личной свободой.
Опрос проводился с 28 по 29 мая. Объем выборки составил 2 тыс. респондентов.
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