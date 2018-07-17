Назван самый возрастной участник ЕГЭ-2018

Самым возрастным участником ЕГЭ-2018 стал 77-летний мужчина

Единый госэкзамен по математике профильного уровня и физику в этом году сдавал 77-летний мужчина — он стал самым возрастным участником экзаменационной кампании, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора

"Дата рождения сдававшего — 18 января 1941 года", — сказал собеседник агентства.

Что касается самых юных участников ЕГЭ, то в этом году среди экзаменуемых было два 14-летних и один 13-летний ученик, который сдавал русский язык, английский язык, обществознание, сочинение, базовую математику.

Как пояснили в Рособрнадзоре, эти ребята, скорее всего, занимались по индивидуальным программам.

Основной этап ЕГЭ-2018 года проходил с 28 мая по 2 июля. В нем приняли участие свыше 730 тыс. человек.