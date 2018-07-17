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Назван самый возрастной участник ЕГЭ-2018
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Самым возрастным участником ЕГЭ-2018 стал 77-летний мужчина 

ТАСС 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Единый госэкзамен по математике профильного уровня и физику в этом году сдавал 77-летний мужчина — он стал самым возрастным участником экзаменационной кампании, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
"Дата рождения сдававшего — 18 января 1941 года", — сказал собеседник агентства.
Что касается самых юных участников ЕГЭ, то в этом году среди экзаменуемых было два 14-летних и один 13-летний ученик, который сдавал русский язык, английский язык, обществознание, сочинение, базовую математику.
Как пояснили в Рособрнадзоре, эти ребята, скорее всего, занимались по индивидуальным программам.
Основной этап ЕГЭ-2018 года проходил с 28 мая по 2 июля. В нем приняли участие свыше 730 тыс. человек.
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