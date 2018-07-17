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Бездомным могут начать выдавать регистрацию
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Бездомным могут начать выдавать регистрацию 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Все граждане без определённого места жительства могут получить возможность регистрироваться по адресам организаций социального обслуживания или по адресам администраций муниципалитетов, на территории которых они дольше всего находятся.
Соответствующий проект закона был разработан депутатами Госдумы во главе с первым зампредом Комитета Госдумы по культуре Еленой Драпеко. Парламентарии уверены, что в случае принятия инициативы, бездомным будет легче вернуться к нормальной жизни. В первом чтении документ должен быть рассмотрен палатой 17 июля.
Срок постановки бездомных на учёт будет определяться по взаимному соглашению сторон, а бродягам будет необходимо предъявить в орган регистрационного учёта заявление и удостоверение личности.
«Законопроект защитит права тех лиц без определённого места жительства, которые, оказавшись в трудной жизненной ситуации по различным причинам, желают восстановить свой уровень социальной адаптации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Были к нему и вопросы у коллег из думского Комитета по госстроительству, а также в Правительстве. В частности, о том, что размыты границы между понятиями «место проживания» и «место пребывания». В законопроекте в обоих случаях предусмотрен одинаковый механизм определения адреса, из-за чего непонятно, как будут разграничиваться эти статусы при регистрации бродяг. Ведь регистрация по месту жительства подразумевает фактическое вселение в жилое помещение. Это значит, что если бездомным дадут такую регистрацию, но при этом не предоставят жилое помещение, она окажется фиктивной.
Также в кабмине подчеркнули, что механизм учёта лиц БОМЖ по месту пребывания действует в России с 2010 года и прописан он в пункте 24 «Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах России». Там тоже сказано, что лица без определённого места жительства могут регистрироваться по адресу социальной организации на срок, определённый по взаимному соглашению сторон. А если у человека данной категории не окажется паспорта или другого удостоверения личности, то для регистрации будет достаточно заявления.
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