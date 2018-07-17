Ещё
Стать гражданином РФ станет проще
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: правительство поддержало упрощенную процедуру получения гражданства России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", которые предусматривают упрощение процедуры получения российского гражданства. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.
Сообщается, что поправки, разработанные в МВД, позволят президенту выбрать категории иностранцев, которые смогут стать гражданами России в упрощенном порядке. Также отмечается, что участники государственной программы по содействию добровольного переселения соотечественников получат право подавать документы на гражданство только на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство.
Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить предоставление видов на жительство иностранцам, которые знают русский язык.
Газета.Ru: последние новости
Bloomberg зафиксировал рекордное личное состояние в современной истории "Русский Букер — 2018" отменен Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США458
Названа главная проблема в отношениях РФ и США27
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины138
В России оценили неожиданное решение Франции170
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу27
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение