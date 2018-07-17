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В Тамбове появился крупный перинатальный центр
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В Тамбове открылся крупный перинатальный центр 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Он будет принимать до трех с половиной тысяч пациентов в год и позволит максимально снизить младенческую смертность в регионе. Как сообщается, в медучреждении смогут выхаживать детей весом в 500 граммов. Центр уже несколько месяцев проработал в тестовом режиме.
Приезд высоких гостей совпал с юбилейной цифрой для Тамбовского Перинатального Центра — рождение тысячного малыша. Участники делегации пожелали, чтобы маленький Алёша Леонов в будущем стал большим человеком: космонавтом или врачом.
Строительство высокотехнологичных акушерских клиник — Президентское поручение. В тамбовском регионе его исполнили аккурат к Новому 2018 году, когда сдали объект. О лучшем подарке можно было только мечтать. А первый крик новорожденного здесь раздался в начале марта.
"Необходимо, чтобы у молодых родителей было желание строить как можно большие семьи. И подобного рода объекты, которые строят на самом современном уровне, при участии нашей ведущей технологической корпорации, эта задача должна быть выполнена с успехом", — заявил Игорь Щёголев, Полномочный представитель Президента в ЦФО.
"Ростех" выступил заказчиком проектирования, строительства и оснащения 15-ти перинатальных центров по всей стране. Только в тамбовский завезли около 2,5 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования. Более половины — отечественного производства.
"Этот центр предназначен для рождения детей с патологиями. И для того, чтобы эти дети могли жить дальше. Нужно высококлассное оборудование", — уверен Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех".
Клиника рассчитана на 150 мест. А в год здесь могут принять до 3,5 тысяч рожениц. Сложные роды — профиль клиники. Сюда поступают женщины с серьезными рисками во время беременности. Высококвалифицированные врачи успешно выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела. За такими акушерскими центрами без преувеличения -будущее. Главная их задача — снизить уровень младенческой смертности.
"Теперь мы готовы похвалиться и сказать, что ждем рожениц из других регионов. Пусть приезжают, добро пожаловать в Тамбовскую область. Мы со своей стороны готовы максимум комфортных условий создать", — отметил Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области.
Комфортные условия до, во время и после родов. Палату "мать и дитя" мама Софии уже оценила. "Хотелось поблагодарить государство, что строятся такие центры, очень все хорошо, комфортно", — отметила молодая мама.
В ближайшее время в регионе планируют построить многопрофильный реабилитационный и онкологический центры.
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