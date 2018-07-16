«Русский Букер — 2018» отменен

Литературная премия "Русский букер" пропустит наградной сезон 2018 года из-за недостатка финансирования, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу награды.

Как правило, в начале июля Букеровское жюри традиционно собиралось на свою первую встречу и определяло "длинный список" романов, допущенных к конкурсу.

"В этом году ситуация сложилась иначе. Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет", — рассказали в пресс-службе.

До этого организаторы литературной премии сообщали, что награда осталась без попечителя и находится в поисках нового спонсора. Премия продолжит поиски до ноября-декабря, когда будут сформированы благотворительные бюджеты компаний на год. Если спонсор не найдется, премию закроют.