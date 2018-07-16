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«Русский Букер — 2018» отменен
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«Русский Букер — 2018» отменен 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Литературная премия "Русский букер" пропустит наградной сезон 2018 года из-за недостатка финансирования, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу награды.
Как правило, в начале июля Букеровское жюри традиционно собиралось на свою первую встречу и определяло "длинный список" романов, допущенных к конкурсу.
"В этом году ситуация сложилась иначе. Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет", — рассказали в пресс-службе.
До этого организаторы литературной премии сообщали, что награда осталась без попечителя и находится в поисках нового спонсора. Премия продолжит поиски до ноября-декабря, когда будут сформированы благотворительные бюджеты компаний на год. Если спонсор не найдется, премию закроют.
Независимая литературная премия "Русский букер" была основана в 1991 году и присуждается ежегодно за лучший роман года на русском языке. Лауреатами в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Василий Аксенов.
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