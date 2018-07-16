Прояснилась ситуация с долгами Депардье

Исполнительное производство в Мордовии по взысканию налогов в отношении Жерара Депардье возникло в результате ошибки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя УФНС России по Республике Мордовия Светлану Вишнякову.

«Произошла небольшая техническая ошибка, которая была допущена представителем Депардье в расчетах. Сумма этой ошибки абсолютно незначительная — это 1100 рублей. На сегодняшний момент все вопросы урегулированы. В принципе, ситуация сама собой разрешилась, задолженности нет», — сказала Вишнякова.

Ранее появилась информация, что судебные приставы в Мордовии пытались взыскать налоги и пени, однако исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание.