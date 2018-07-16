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Богатейший человек стал еще богаче
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Богатейший человек стал еще богаче 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло рекордных 150 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg и присвоило ему статус самого богатого человека в современной истории.
Безос стал богаче в полтора раза с начала 2018 года в результате стремительного роста акций Amazon. Капитализация компании 16 июля составила около 887 миллиардов долларов.
Главу Amazon уже называли самым богатым человеком в истории в январе, когда его состояние преодолело отметку в 105 миллиардов долларов, однако с этим утверждением согласились не все. По оценке Forbes, состояние основателя Microsoft Билла Гейтса до разрыва пузыря доткомов в пересчете на современные деньги составляло около 150 миллиардов долларов.
Безос основал Amazon в 1994 году, за 2016 год оборот компании составил около 136 миллиардов долларов. Помимо акций Amazon, Безосу принадлежат газета The Washington Post и компания Blue Origin, занимающаяся разработкой космического корабля.
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