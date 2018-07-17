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Госдума поддержала замену военных кафедр
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Госдума поддержала проект о замене военных кафедр в вузах учебными центрами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры.
В настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения (готовятся офицеры запаса, сержанты, старшины и другие). Таким образом, действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов.
Законодательная инициатива предлагает заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.
Проект федерального закона рассмотрен и одобрен 30 мая на заседании правительства.
В настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных центра проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.
Как отметил председатель комитета Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, военная подготовка в гражданских вузах является важным элементом системы подготовки и накопления профессионального и хорошо обученного мобилизационного людского ресурса.
"Наличие такого запаса — одно из важнейших условий поддержания обороноспособности государства", — приводит слова Шаманова его пресс-служба.
Парламентарий подчеркнул, что военная подготовка позволяет Вооруженным Силам РФ расширить возможности в подготовке специалистов по наиболее сложным и наукоемким военно-учетным специальностям, а студентам — приобрести военно-учетную специальность.
"Цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки. Этой нормой предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза — военном учебном центре. Хотелось бы особо обратить на то, что объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют", — добавил Шаманов.
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