Госдума поддержала замену военных кафедр

Госдума поддержала проект о замене военных кафедр в вузах учебными центрами

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры.

В настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения (готовятся офицеры запаса, сержанты, старшины и другие). Таким образом, действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов.

Законодательная инициатива предлагает заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.

Проект федерального закона рассмотрен и одобрен 30 мая на заседании правительства.

В настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных центра проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.

Как отметил председатель комитета Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов , военная подготовка в гражданских вузах является важным элементом системы подготовки и накопления профессионального и хорошо обученного мобилизационного людского ресурса.

"Наличие такого запаса — одно из важнейших условий поддержания обороноспособности государства", — приводит слова Шаманова его пресс-служба.

Парламентарий подчеркнул, что военная подготовка позволяет Вооруженным Силам РФ расширить возможности в подготовке специалистов по наиболее сложным и наукоемким военно-учетным специальностям, а студентам — приобрести военно-учетную специальность.