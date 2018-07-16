На детском Сабантуе ввели исламский дресс-код

На детском Сабантуе в Татарстане ввели исламский дресс-код

Организаторы детского Сабантуя, который прошел в Балтасинском районе Татарстана , ввели мусульманский дресс-код для гостей-мусульман — тюбетейки для мужчин и платки для женщин.

"Мы рады всем, кто пожелал быть гостями татарского праздника независимо от национальности и религии. Мы сразу подчеркнули, что, если ты мусульманин, то тебе лучше всего придерживаться установленных правил. Данный дресс-код не распространялся на немусульман", — сообщил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Муфтий подчеркнул, что в "советское время праздник стал портиться".

"Люди приносили на праздник спиртное, злоупотреблять им, что было просто недопустимым. Но в последние десятилетия идет возвращение к своим истокам, поэтому у нас Сабантуй халяльный, здесь спиртного просто быть не может. А если это возвращение к исконно народным правилам, тогда и форма участников должна быть соответствующей", — отметил Самигуллин.

По словам религиозного деятеля, во время детского Сабантуя состоялись не только традиционные соревнования по национальной борьбе курэш и другие игры, но и прошли состязания по чтению Корана, исполнению мунаджатов (религиозных песнопений) и поэтических конкурсов на исламские темы.

"Наш Сабантуй стал настоящим праздником, в том числе для детей из соседних регионов — Республик Марий Эл, Чувашии, Ульяновской, Кировской, Самарской и других областей. Победители получили ценные призы, а в качестве главного приза мы разыграли скутер", — добавил Самигуллин.

Он также отметил, что детский Сабантуй состоялся в преддверие другого знаменательного события, " Болгар жыене" — праздника в честь принятия ислама в качестве государственной религии в Волжской Булгарии.