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На детском Сабантуе ввели исламский дресс-код
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На детском Сабантуе в Татарстане ввели исламский дресс-код 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Организаторы детского Сабантуя, который прошел в Балтасинском районе Татарстана, ввели мусульманский дресс-код для гостей-мусульман — тюбетейки для мужчин и платки для женщин.
"Мы рады всем, кто пожелал быть гостями татарского праздника независимо от национальности и религии. Мы сразу подчеркнули, что, если ты мусульманин, то тебе лучше всего придерживаться установленных правил. Данный дресс-код не распространялся на немусульман", — сообщил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
Муфтий подчеркнул, что в "советское время праздник стал портиться".
"Люди приносили на праздник спиртное, злоупотреблять им, что было просто недопустимым. Но в последние десятилетия идет возвращение к своим истокам, поэтому у нас Сабантуй халяльный, здесь спиртного просто быть не может. А если это возвращение к исконно народным правилам, тогда и форма участников должна быть соответствующей", — отметил Самигуллин.
По словам религиозного деятеля, во время детского Сабантуя состоялись не только традиционные соревнования по национальной борьбе курэш и другие игры, но и прошли состязания по чтению Корана, исполнению мунаджатов (религиозных песнопений) и поэтических конкурсов на исламские темы.
"Наш Сабантуй стал настоящим праздником, в том числе для детей из соседних регионов — Республик Марий Эл, Чувашии, Ульяновской, Кировской, Самарской и других областей. Победители получили ценные призы, а в качестве главного приза мы разыграли скутер", — добавил Самигуллин.
Он также отметил, что детский Сабантуй состоялся в преддверие другого знаменательного события, "Болгар жыене" — праздника в честь принятия ислама в качестве государственной религии в Волжской Булгарии.
"В субботу 21 июля в Болгар приедут представители практически всех духовных управлений мусульман России, а также ближнего и дальнего зарубежья для совместной молитвы и празднеств на историческом для нас месте", — сказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
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