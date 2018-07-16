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Названы способы избавления от страха перед полетами
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Названы способы избавления от страха перед полетами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Robert Schlesinger / Globallookpress.com
Аэрофобам дали советы о том, как избавиться от страха перелетов. Их описала журналистка Independent Зоя Галлоуэй, которая посетила курс Flying with Confedence («Летай с уверенностью»).
Во-первых, она порекомендовала узнать, как устроены авиалайнеры. «Одна из главных причин, по которой люди боятся летать, — недостаток знаний о том, как самолет держится в воздухе», — рассказала девушка.
Также Галлоуэй посоветовала доверять пилотам. «Бывает трудно понять, как кто-то может получать удовольствие от полета, когда тебя захватывает страх. Но пилоты действительно увлечены своей работой и проходят процесс тщательного отбора и двухлетнюю программу тренировки, прежде чем оказаться на своем месте», — добавила путешественница.
Вдобавок она предложила сконцентрироваться на дыхании и попробовать различные упражнения, помогающие контролировать мысли. Например, надавить на место между указательным и большим пальцами, так как эта точка связана с беспокойством и нажатие на нее поможет не паниковать.
В заключение девушка рассказала про турбулентность, процитировав слова командира воздушного судна British Airways Стива Олрайта: «Турбулентность вызвана природными условиями и абсолютно безопасна, потому что самолеты построены таким образом, что выдержат даже самую сильную тряску. Если вы пристегнуты ремнем, то вы в полной безопасности».
В мае командир воздушного судна Boeing-787 Дейв Инч рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. По его словам, нужно всегда быть подготовленным к авиакатастрофе, прислушиваться к советам бортпроводников и запомнить путь к ближайшему аварийному выходу в салоне.
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