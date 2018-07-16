Золушка из Минобороны, или История преступной любви

Золушка из Минобороны: история любви Сердюкова и Васильевой

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!», — написал Малахов в своей колонке на сайте StarHit.

Малахов признался, что приехал к Васильевой в квартиру, которая находится в центре Москвы в Молочном переулке, и сделал с ней интервью. Однако у неё дома телеведущий забыл галстук от Тома Форда

«Так что, если Анатолий Эдуардович (Сердюков — прим.) увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится», — добавил Малахов.

Преступная любовь

Имя Евгении Васильевой стало широко известно после того, как она стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого в связи с финансовыми преступлениями в Министерстве обороны. В 2012 году Сердюкова отправили в отставку с поста министра обороны. Тогда же в ведомстве разгорелся скандал по поводу хищения нескольких миллиардов рублей из бюджета. Однако главной обвиняемой по делу стал не он, а Васильева, которая занимала должность главы Департамента имущественных отношений Минобороны. В 13-комнатной квартире Васильевой прошёл обыск. У неё нашли антиквариат, дорогостоящие часы, драгоценности общим весом в 19 кг.

К тому моменту общественность широко обсуждала, что эффектную блондинку и Сердюкова связывают не только служебные отношения. А сама же Васильева сумела превратить судебный процесс над ней в целое шоу: она писала стихи, рисовала картины, а также записала песню «Тапочки». В ней она намекала на связь с экс-министром обороны. В тексте упоминаются некие «красненькие тапочки» — как сообщали СМИ, во время обыска в шикарной квартире Васильевой нашли красные тапки большого размера, которые явно не могли принадлежать хозяйке.

Находясь под домашним арестом, Евгения Васильева умудрилась сняться в клипе на песню «Тапочки».

Блондинка решила пойти ещё дальше, написав после премьеры клипа в своём Twitter:

«После моей песни Сердюков просто обязан на мне жениться!».

Васильева вообще весело проводила время домашнего ареста. Так, папарацци удалось заснять её во время прогулки по ЦУМу , где она с пачкой пятитысячных купюр в руках выбирала дорогие платья. После этого суд постановил запретить выходить ей из дома без письменного разрешения следователей.

Ну а потом веселье закончилось: бесконечные судебные слушания, в процессе которых она перекладывала вину на Сердюкова, заявляя, что тот, мол, сам принимает решения по сделкам. В 2015 году бывшую чиновницу Минобороны осудили на 5 лет и отправили отбывать наказание в колонию во Владимирской области . Она жаловалась на плохое содержание (ей не разрешили пронести пилочку для ногтей!), просила выдать ей ещё одно одеяло и поменять матрас. Правда, мучилась она недолго: Васильева провела в колонии 34 дня, после чего её освободили условно-досрочно.

В последний раз о бывшем министре обороны Сердюкове вспоминали год назад: тогда он получил должность в совете директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

В июне 2017 года Васильева стала секретарём ТСЖ в доме в Молочном переулке, где она и сейчас проживает. Главой же ТСЖ стал Сердюков, который принял решение удвоить плату для жильцов. Правда, для одного из них он сделал исключение. Легко догадаться, что этим человеком оказалась Евгения Васильева. Такая вот трогательная супружеская забота.